Úplne neobyčajný človek Havel

Film o Havlových vzťahoch k Landovskému.

25. sep 2020 o 10:35 Juraj Malíček

Kiná fungujú tretí mesiac, predáva sa občerstvenie, ľudia do nich chodia, o skutočnom návrate však ešte stále ťažko hovoriť. Nie je totiž zatiaľ veľmi k čomu sa vrátiť. Tie skutočne veľké blockbustre, filmy, čo generujú najväčší divácky záujem a s ním spojené najväčšie zisky, sa zatiaľ nepremietajú.

Nejako to dopadne

Niektoré rezignovali celkom a zvolili alternatívny spôsob distribúcie prostredníctvom streamingových služieb, iné boli odložené. V lepšom prípade na neskôr, ale aspoň poznáme orientačný dátum premiéry, takže sa môžeme tešiť, v horšom na neurčito, takže aj to tešenie sa je neurčité. Isté je len jedno. Treba počkať, nejako to dopadne.

Naozaj smutné však je, že v tomto čudesnom bezčasí, keď sa naozaj do kina príliš nechodí, sa niektoré filmy jednoducho stratia. Niežeby sa nepremietali, premietajú sa, ale príde na ne len hŕstka ľudí. Film akoby sa ocitol na vedľajšej koľaji, kam už síce mal práve vďaka streamingovým službám namierené aj tak, ale nákaza ten prechod ešte urýchlila.

Z kina akoby sa stala vyslovene menšinová záležitosť, fajnová zábavka pre ľudí, čo sa neboja, skoro elitárska vec, ktorá nemá šancu vzbudiť širšiu spoločenskú diskusiu. A to ani v tom prípade, keď ide o snímky, pri ktorých by sa jednoducho patrilo ich vidieť a urobiť si názor, keď už pre nič iné, tak pre všeobecný kultúrny prehľad.

Stratené filmy

Blockbustre skutočne nechajme bokom, tých najväčších hollywoodskych hráčov naozaj nezaujíma, že naše multiplexy veselo bežia, akurát v nich nie je čo hrať, svoje najväčšie kusy do nich nepustia.

Hoci aj to je pravda, že aj tieto ľady sa už pohli a jeden z najočakávanejších filmov tohto roka, akčnú sci-fi drámu Tenet Christophera Nolana, by sme v našich kinách mali vidieť už koncom augusta, teda podstatne skôr, ako pôjde do kín v USA.

Tenet je však skôr výnimka, lokálne uvedenie ďalších globálnych blockbusterov zostáva v nedohľadne.

