Je introvert, rád zostáva doma. Aaron Sorkin musel prekonať úzkosť, aby nakrútil nový film

Je o slávnom procese zo Chicaga.

28. sep 2020 o 18:02 Kristína Kúdelová

SAN SEBASTIÁN, BRATISLAVA. Aaron Sorkin, držiteľ Oscara a autor scenárov Sociálna sieť, Steve Jobs či Moneyball hovorí, že prácu na novom filme prijal vlastne omylom.

Bol pod vplyvom veľkých emócií, pretože mu zavolal sám Steven Spielberg. Na stretnutí mu ponúkol projekt s názvom The Trial of The Chicago 7. Súd so chicagskou sedmičkou.

"Povedal súd, predstavil som si súd a s tým som od neho odišiel," spomínal cez videorozhovor organizovaný na festivale v San Sebastiáne.

Až neskôr pochopil, že príbeh, ktorý napokon dostal za úlohu aj zrežírovať, vychádza z veľkých nepokojov v amerických uliciach v roku 1968.

Vyhlásenému introvertovi stislo srdce od úzkosti.

Celý svet sa na nás pozerá

Spielbergovi nechcel Sorkin priznať, že netuší, o čom hovorí, keď spomína nejakú chicagskú sedmičku.

"Zavolal som teda otcovi, veď on je pamätník, aby mi o tom povedal." Jeho rozprávanie bolo dramatické.