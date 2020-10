Fotograf Ďuríček: Keď v Bratislave vzniká kaviareň, musí byť štýlová. V Paríži to robia inak

Radí, ako nepadnúť do turistickej pasce Paríža.

1. okt 2020 o 20:56 Kristína Kúdelová

Keby tak nemal rád Bratislavu, ako má, možno by povedal, že sa nenarodil správne. Hneď od zajtra by dokázal byť Parížanom, ani by si nemusel zvykať.

Fotograf a novinár ANDREJ ĎURÍČEK sa tam vracia pravidelne a rád fotí to, čo už sa napríklad v Prahe nepodarilo ľuďom udržať. V Bratislave má práve výstavu zo života Parížanov a v rozhovore pre SME radí, ako nepadnúť do siete turistického Paríža a objaviť autentický život, ako napríklad žije aj jeho miláčik Jean-Paul Belmondo.

Ako sa vaša romanca s Parížom začala?

Prvýkrát som sa tam dostal ešte na strednej škole, bol to klasický autobusový výletík. Tri dni a tri noci v lacnom hoteli Formula pri diaľnici. Naplno som sa Paríža zaľúbil v roku 1997, keď som šiel pokrývať parlamentné voľby. Vtedy vyhral Alain Juppé.

Mal vám kto Paríž poriadne ukázať?

Vtedy pri voľbách sa ma ujal novinár Adolf Bašta zo Slobodnej Európy, vlastným menom Jiří Slavíček.

Ten kedysi písal aj pre SME.

Pracoval aj pre SME, aj pre rôzne francúzske médiá. On mi ukázal iný Paríž. Hoci sme spolu kráčali aj po vychytenej latinskej štvrti, vďaka nemu som videl, že ľudia žijú inak, ako sa cudzincom na prvý pohľad zdá.

Odvtedy už turistický Paríž vôbec nevnímam, ani ma vôbec neláka. Najradšej sa len tak pešo poflakujem a s foťákom v ruke nasávam atmosféru.

Z toho je vždy nervózna moja žena aj moje deti, stále sa pýtajú: A teraz kam ideme? Hovorím im, ako kam? Však už si tu! Prechádzaš sa po Paríži, čo môže byť viac?

Čo sa snažíte nájsť, aby vaša fotka mala zmysel?

Je mi blízka klasická humanistická fotografia. Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau. To, čo videli oni, sa v Paríži ešte stále vidieť dá.

Môžete to skonkrétniť?

Mám veľmi rád, keď idem po meste, stretávam húfy Japoncov a Číňanov, ako sa tlačia do Louvru a do kaviarní - a vidím, že Parížanom to vôbec neprekáža.