Výbuch v Prešove i koronavírus. Slovak Press Photo 2020 pozná víťazov

Do súťaže sa registrovalo 203 fotografov.

1. okt 2020 o 16:23 TASR

BRATISLAVA. Deviaty ročník Slovak Press Photo 2020 pozná svojich víťazov.

Víťazom v kategórii aktualita sa stal fotograf František Iván. Na víťaznej snímke zachytil prácu záchranárskych zložiek pri minuloročnom výbuchu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

Záber s trpkou príchuťou

Ocenenie si podľa vlastných slov váži, radosť však má podľa neho pre pozadie vzniku záberu trpkú príchuť.

"Bola to veľmi emotívna reportáž, pretože vidieť tú bezmocnosť, beznádej ľudí bývajúcich v tej bytovke, ale aj záchranárov, ktorí bojovali s tým mohutným požiarom dlhé hodiny až do nočných hodín, bolo veľmi deprimujúce aj pre nás novinárov," uviedol pre TASR Iván.

Ocenenie je zároveň pre neho povzbudením do ďalšej práce, aby sa ďalej snažil čo najvernejšie zachytávať fotografiou neopakovateľné okamihy, ktoré sa v živote odohrávajú.

Výhercovia v rôznych kategóriách

V kategórii aktualita sa víťazom so sériou snímok s názvom Proces stal Tomáš Benedikovič. V kategórii každodenný život sa stali víťazmi Ondrej Čechvala a Tomáš Benedikovič.

V kategórii reportáž zvíťazil Richard Dömös. V kategórii portrét sa víťazmi stali Richard Dömös a Boris Németh. V kategórii šport zvíťazil Richard Dömös.

V kategórii svet umenia a kultúry sú víťazmi Michal Babinčák a Stanislav Klačanský. V kategórii príroda a životné prostredie patrí víťazstvo Tomášovi Predajňovi a Ondrejovi Čechvalovi.

V kategórii študenti a mladí fotografi do 26 rokov zvíťazili Prokop Steiner a Karina Golisová. V kategórii dlhodobý dokument patrí víťazstvo Marcinovi Krukovi. Najlepšiu fotografiu mobilným telefónom urobila Jana Hunterová.

Hlavnú cenu súťaže Grand Prix za sériu Proces dostal od medzinárodnej päťčlennej poroty fotograf Denníka N Tomáš Benedikovič.

Bratislava, mesto nových začiatkov

Grant Bratislavy za rok 2020 dostala Jana Šantavá s projektom Bratislava, mesto nových začiatkov.

V rámci neho sa pozrela na architektúru a urbanizmus hlavného mesta prázdnych ulíc počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu.

"Je to kolážovosť, keď vedľa moderných budov stojí staršia architektúra. Zvýrazňuje sa prístup toho, že vždy, keď sa zmení režim, dôležití ľudia, vláda, tak všetko, čo bolo predtým, je zlé a my to vieme postaviť lepšie. A takto to ide po generácie," povedala pre TASR Šantavá.

V projekte chce pokračovať hľadaním a zachytávaním "zabudnutých a vypnutých miest".

Do súťaže sa registrovalo 203 fotografov, ktorí poslali celkovo 1827 snímok, z toho 183 sérií.