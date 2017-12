Monkey Business prichádzajú so štvrtým albumom Kiss Me On My Ego

Bratislava 7. júna (TASR) - Aj za slovenskými fanúšikmi prichádza s novým albumom česká funková formácia Monkey Business.

7. jún 2005 o 17:12 TASR

Rovnako ako doteraz ani pri štvrtom albume s názvom Kiss Me On My Ego chlapci nenechali nič na náhodu a okrem svojho tradičného muzikantského výkonu si na nahrávanie pozvali aj niekoľko zaujímavých zahraničných hostí. Prvým je bývalý basgitarista a spevák skupiny Deep Purple Glenn Hughes, ktorý koncertoval už aj na Slovensku. "Bol za nami v lete na chalupe. Najskôr naspieval pesničku Silence a keď sme mu ju po pol roku pustili už zmixovanú, bol taký nadšený, že sme nahrali hneď aj druhú vec, ktorá sa volá Weekend Warrior," hovorí o spolupráci klávesák a líder kapely Roman Holý.

Okrem Glenna Hughesa na albume hosťujú ešte gitarista Hiram Bullock a saxofonista David Sanborn, ktorý nahrával s hviezdami ako David Bowie, Eric Clapton či Stevie Wonder. "Máme takú detskú radosť z toho, že si môžeme zahrať s ľuďmi, ktorí boli od puberty našimi vzormi. V trinástich som od mamy dostal album od Deep Purple, kde spieval práve Glenn Hughes. Tá platňa mi úplne zmenila život a nikdy by mi nenapadlo, že práve s týmto chlapíkom budeme na priateľskej úrovni," hovorí Roman.

A prečo Kiss Me On My Ego, teda Pobozkaj mi moje ego? "Chceli sme mať v názve nejakú všeobecnejšiu tému, ktorá nás zaujíma. A tou je práve ego, ktoré nás ničí a zároveň posúva ďalej. Kiss Me On My Ego znamená pochváľ ma alebo tiež - môžeš mi pobozkať ...," dodáva Roman.

Na Slovensku sa kapela v zložení Matěj Ruppert (spev), Tonya Gravesová (spev), Ondřej Brousek (klávesy), Pavel Mrázek (basgitara), Oldřich Krejčoves (gitara) a Martin Houdek (bicie) najbližšie predstaví už v stredu 8. júna v bratislavskom Babylon clube.