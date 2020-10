Šofér kamiónu, predavač v kvetinárstve, potom herec. Ako sa z Vigga Mortensena stala hviezda

Už trikrát bol nominovaný na Oscara.

9. okt 2020 o 10:54 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Trikrát už bol nominovaný na Oscara. To je pekný výsledok pre človeka, ktorý by súčasne mohol byť aj fotografom, výtvarníkom alebo básnikom.

Tomu všetkému sa venuje americký herec Viggo Mortensen, v mladých letách aj šofér kamiónu a predavač v kvetinárstve.

Dokáže hrať v rôznych jazykoch: v španielčine, dánčine, ruštine, vo francúzštine. Kariéru však začínal v Spojených štátoch v rodnej angličtine.

Vyberáme niekoľko z jeho pamätných úloh. Bol už pomerne zrelý muž (je ročník 1958), keď dostal prvú z nich.

1. Indiánske leto (1991)

Ponúkol mu ju herec Sean Penn, ktorý práve debutoval ako režisér.

Vo filme Indiánske leto hrá Mortensen nepokojného a násilného človeka, vietnamského veterána a kriminálnika. Do konfliktu sa dostáva pomerne s každým, aj s bratom, aj s rodičmi a spolieha sa na to, že mu jeho blízki vždy všetko odpustia.

Výbuchy násilia napohľad kontrastujú s jeho pokojnou povahou, no to už je súčasť jeho umenia a talentu, na ktorý veľmi rýchlo zareagovali ďalší, aj veľkí režiséri. Brian De Palma ho v roku 1993 obsadil do filmu Carlitova cesta, Jane Campion v roku 1996 do Portétu dámy a Ridley Scott v roku 1997 do filmu G. I. Jane.

2. Pán prsteňov (2001 - 2003)

Jedna zo zlomových chvíľ prišla s ponukou Petra Jacksona, aby hral bojovníka Aragorna v trilógii Pán prsteňov.