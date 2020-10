Nevedel čítať noty, aj tak dokázal zahrať takmer na každý nástroj. Zomrel gitarista Eddie van Halen

Van Halen podľahol rakovine.

6. okt 2020 o 22:15 (aktualizované 6. okt 2020 o 23:14) ČTK

BRATISLAVA. Vo veku 65 rokov zomrel na rakovinu gitarista Eddie Van Halen, člen hardrockovej skupiny Van Halen, ktorá bola pomenovaná po ňom a jeho bratovi bubeníkovi.

O úmrtí informoval na twitteri jeho syn.

"Nemôžem uveriť tomu, že to musím napísať, ale môj otec Edward Lodewijk Van Halen dnes ráno prehral svoj dlhý a náročný boj s rakovinou," uviedol Wolfgang Van Halen.

Nevedel čítať noty

Eddie van Halen sa narodil v Amsterdame v roku 1955. V roku 1962 sa jeho rodina presťahovala do Pasadeny v Kalifornii. O desať rokov neskôr založil kapelu.

Svojimi originálnymi sólami Eddie Van Halen koncom 70. rokov spopularizoval štýl kalifornských párty kapiel a zaslúžil sa o vyradenie disco hudby z hitparád koncom 70. rokov, a to ako debutovým albumom, tak ďalším úspešným albumom 1984, ktorý obsahuje hity ako Jump, Panama či Hot for Teacher.

Zvláštnosťou Van Halena podľa agentúry AP bolo, že dokázal hrať skoro na každý nástroj, ale nevedel čítať noty. Študoval hru na klasické piano a tiež vytvoril jedny z najvýraznejších gitarových riffov v rockovej histórii.

Bol to holandský imigrant, ktorý bol považovaný za jedného z najväčších amerických gitaristov svojej generácie.

Jeden z top gitaristov sveta

Členovia kapely Van Halen - bratia Eddie a Alex, spevák David Lee Roth a basgitarista Michael Anthony - sa dali dohromady v Pasadene. Boli členmi konkurenčných stredoškolských kapiel a potom spoločne navštevovali Pasadena City College.

Spojili sa a vytvorili skupinu Mammoth. Názov kapely však zmenili na Van Halen po tom, ako zistili, že existuje ďalšia skupina s názvom Mammoth.

Ich album Van Halen z roku 1978 obsahoval hity Runnin 'With the Devil a Eruption, v ktorom Van Halen predviedol pôsobivé bezmála dvojminútové gitarové sólo, ďalej potom piesne You Really Got Me či Is not Talkin' Bout Love.

Van Halen sa radia k 20 najpredávanejším umelcom všetkých čias, v roku 2007 bola kapela uvedená do rokenrolovej siene slávy, zatiaľ čo hudobný časopis Rolling Stone umiestnil Eddieho Van Halena na ôsmu priečku stovky najlepších gitaristov sveta.