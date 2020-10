Ako sa rodila divácka prítomnosť

Celovečerný dokument Králi videa.

7. okt 2020 o 14:10 Juraj Malíček

Necelý mesiac po premiére v Česku a po oficiálnej slovenskej premiére na festivale Cinematik prichádza 1. októbra do našich kín celovečerný dokument Králi videa. Film, ktorý je obrazom toho, ako dramaticky sa zmenila kinematografia za posledných štyridsať rokov.

Film o filmovom fanúšikovstve, o princípe DIY (Do It Yourself – urob si sám), teda o čomsi, čo s troškou teoretickej licencie dnes nazývame kultúra svojpomocou a ide o mimoriadne dôležitú civilizačnú črtu s nebanálnym sociologickým presahom, film o kultúrnej a generačnej pamäti, film o tom, ako minimálne v osemdesiatych rokoch už železná opona nebola taká nepriepustná, ako by sa mohlo zdať, a ešte aj o inom...

Oslobodenie filmu

Skupina filmových fanúšikov sa rozhodla nakrútiť film o tom, ako sa v 80. a 90. rokoch v Československu svojpomocne dabovali filmy na videokazetách. Filmy, ktoré sa nedali vidieť, lebo ČSSR bola neslobodná krajina, ktorá sa snažila kontrolovať prakticky všetko, a teda aj to, aké kultúrne a umelecké statky môžu jej občania recipovať.