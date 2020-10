Andrej Augustín: Absencia umenia je cesta do záhuby

Výstava Traja pátrači.

11. okt 2020 o 13:50 Martin Kasarda

Obrazy Andreja Augustína pôsobia ako hravé ilustrácie k rozprávkam či príjemné sny o lietaní, živote, hravosti. Rozprávková farebnosť vás pobaví pri ružových lebkách, nepochybne pri jeho obrazoch a rozkošnej keramike budete rozmýšľať aj nad tým, aký môže byť surrealizmus nostalgický. Spolu s priateľmi sochárom Milanom Flajžíkom a maliarom Jánom Raškom otvorili v bratislavskom Pisztoryho paláci výstavu Traja pátrači.

Vaše obrazy sú akoby snové, vidím v nich inšpiráciu Chagallom i rozprávkovosťou detských ilustrácií, farebnosť je občas nežná, snová. Má byť obraz tým miestom, ktoré nám dovolí meditovať, radovať sa, spríjemní nám deň?

Na začiatku bola Praha, boli to osemdesiate roky a ja som sa ocitol na Vysokej škole uměleckoprůmyslové. V tom čase to bola pre mňa „pecka“. Išlo to veľmi rýchlo, zrazu dospelosť, noví ľudia, neoficiálne umenie undergroundu a novej výtvarnej a hudobnej vlny, ktorá v tom čase už v Čechách existovala.

Ja som sa k voľnej tvorbe dostával až postupne. V deväťdesiatych rokoch som sa venoval hlavne grafickému designu, začínajúcej reklame, ilustrácií a voľnej grafike. A až postupne som začal viac a viac vstupovať na scénu voľnej tvorby. Najprv to bol pastel a postupne som začal maľovať.

Pre mňa dobrý obraz je taký, ktorý vo mne zanechá stopu, sála z neho silná emócia a aj po dlhšom čase sa mi zjaví v hlave. Ale to isté platí aj pre film, hudbu, divadlo.

Momentálne vystavujete v bratislavskom Pisztoryho paláci spolu s Milanom Flajžíkom a Jánom Raškom. Vaša výstava sa volá Traja pátrači. Isto je to odkaz na výborné, detsky hravé detektívky Alfreda Hitchcocka. Čo hľadáte? Po čom pátrate?

Áno, aj my sme traja pátrači, ktorí si kráčajú svojou cestou. Na tejto ceste stále niečo hľadáme, ale aj nachádzame a snažíme sa objavené vyriešiť. Ale niekedy sa len tak bavíme umením.

Pre mňa je to návrat do detstva, ktoré je pre mňa zdrojom silnej inšpirácie. Do tohto času sa neustále rád vraciam. Názov jednej výstavy v Čechách bol Pokojíčky a nepokoje. To je presný pocit tohto stavu, žiaľ, do slovenčiny sa to preložiť nedá.

Vy ste skôr človek, ktorý sa pohybuje vo výtvarnom svete aj ako maliar, aj ako grafik, aj ako výrobca nádherného a rozprávkového porcelánu.