Na Avril Lavigne sa prišli pozrieť desiatky tínedžerov

7. jún 2005 o 23:27 TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Desiatky tínedžerov prúdili v utorok večer do bratislavskej Incheby, aby si na vlastné oči mohli pozrieť svoj spevácky idol Avril Lavigne.

Aj keď hala C nebola zďaleka naplnená tak, ako to zväčša býva pri koncertoch zahraničných hviezd, mladá generácia dokázala vytvoriť poriadne hlučnú kulisu. Publikum dokonca prekričalo aj prvé slová úvodnej skladby mladučkej speváčky. Len vlažne sa po niekoľkých pesničkách zvítala s divákmi, no jej stručný príhovor aj tak zanikol v pištiacom dave.

Ako predkapela sa predstavila slovenská formácia P.S., ktorú si Avril vybrala na základe vypočutia ich singlu Jediný. Pozvala si ich dokonca aj na minulotýždňový koncert do pražskej Sazka Arény. Divoká Kanaďanka na svoj bratislavský koncert pritiahla viacero známych tvárí slovenského šoubiznisu, medzi ktorými nechýbali ani niektorí finalisti Slovensko hľadá SuperStar.

Avril Lavigne je talentom, aký sa nerodí každý deň. Pochádza z Kanady, kde sa narodila 27. septembra 1984 v mestečku Napanee v Ontariu. Spievať údajne začala už ako dvojročná v kostolnom zbore. Ako desaťročná na seba upozornila víťazstvom v súťaži talentov miestneho rádia. Od 13 rokov si Avril skladala vlastné pesničky, ktoré rozposielala nahrávacím spoločnostiam. Po príchode do Los Angeles sa spojila s vydavateľstvom Nettwerk, ktoré jej nechalo v nahrávaní voľné ruky. Spolu s producentom Cliffom Magnessom sa odobrala do nahrávacieho štúdia a už ich prvý výsledok spolupráce singel Complicated, priniesol obrovský úspech. Nasledoval album Let Go (2002), ktorý sa okamžite stal multiplatinovým a jeho úspech speváčku katapultoval medzi najväčšie hviezdy. Album získal osem nominácií Grammy. Veľkou oporou je pre Avril jej sprievodná kapela, ktorú tvorí bubeník Matthew Brann, basgitarista Mark Spicoluk, gitaristi Jesse Colburn a Evan Taubenfeld. Všetci ju sprevádzajú na aktuálnom svetovom turné, v rámci ktorého zavítala aj do Bratislavy.