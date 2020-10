Producent megaprojektu o Dubčekovi: Bude to thriller, určite mnohým vyrazíme dych

Najskôr mal byť jeden film, potom dva, teraz seriál.

15. okt 2020 o 10:28 Jana Alexová

Článok pokračuje pod video reklamou

Už päť rokov pripravuje producent ANDREJ LECA filmový megaprojekt o Dubčekovi. Netají sa obrovskými ambíciami - miliónový rozpočet, svetový režisér, zahraničné hviezdy.

Súvisiaci článok Megafilmu o Dubčekovi odborníci neveria. Tvrdia, že je nereálny Čítajte

Slovenský Audiovizuálny fond sa k jeho projektu stavia skepticky. Odborníci v hodnotiacej komisii mu podporu opätovne zamietajú, projekt je podľa nich nerealizovateľný a príliš ambiciózny,

No ani to producenta neodradilo. Za päť rokov príprav síce ešte nemá hotový scenár, no podobu filmu už niekoľkokrát zmenil. Najnovšie to má byť rozsiahly 10-dielny televízny seriál.

Producent Leca si nemyslí, že jeho veľké ambície môžu projektu uškodiť, hovorí v rozhovore pre denník SME

Najskôr bola reč o jednom filme, potom mali vzniknúť dva filmy a najnovšie ste oznámili, že ste sa rozhodli z projektu o Dubčekovi urobiť desaťdielny televízny seriál. Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu?

Rozhodli sme sa, že nejdeme robiť biografický film o Alexandrovi Dubčekovi, ale vyrozprávaním jeho života aj života jeho rodiny urobíme skôr dobovú fresku takmer celého 20. storočia.

Samozrejme, že ak to takto pojmete, ide o historický, výpravný projekt, časovo, realizačne aj finančne náročný. Je to filmový projekt s veľkým počtom postáv, ale aj lokalít.

LECA Production Vznikla v roku 2011, založili ju Andrej Antonio Leca a Robert Leca.

Organizuje a spolupracuje na príprave divadelných predstavení, hudobno-zábavných programov, speváckych vystúpení, koncertov, výstav a iných.

Zastupovala nadačný fond Plaváček Deany a Juraja Jakubiskových na Slovensku, zorganizovala tri ročníky slávnostných benefičných galavečerov Vietor do plachiet, ktoré vysielala RTVS.

Pripravovaný seriál o Dubčekovi je jej prvým filmovým projektom.

Chceme ním aj osloviť široké spektrum divákov. Aby nebol smerovaný len na českého a slovenského diváka, ale na celý svet.

Pôjde o určitú epopeju 20. storočia. Keď sme mali dohodu s režisérom Končalovským, film sa mal zamerať na rok 1968. Ale nového režiséra Lordana Zafranoviča zaujala pôvodná idea urobiť naozaj veľký projekt, ktorý by zahŕňal všetko, o čom nikto alebo len málokto vie, pokryť obdobie od roku 1918 až po Dubčekovu smrť v roku 1992.

Navyše kinotvorbu veľmi postihuje pandémia a čísla sú jasné - vysoký nárast sledovania televízie, vysoký nárast odberateľov Netflixu a HBO a iných streamovacích služieb. Takže aj preto chceme ísť touto formou.

Začínate teda v roku 1918, ešte pred narodením Dubčeka. Myslíte si, že tento pohľad do histórie jeho rodičov bude pre diváka zaujímavý, nebude to zbytočne komplikované?

Bude veľmi zaujímavý. Bude to epické rozprávanie o životných dráhach dvoch bratov, Dubčekovho otca a jeho brata, ktorý bol úspešný podnikateľ a mali rozdielne postoje, jeden bol komunista, druhý kapitalista.

Prejdeme tým, čo sa dialo v tom období v Amerike, kde jeho rodičia žili. Sú tam mnohé postavy, ktoré nesúvisia s Alexandrom Dubčekom, ale sú to zaujímavé línie. Máme viacero konzultantov aj zo zahraničia.

Od začiatku samotného príbehu chceme formou thrilleru a vytvoriť seriál rodinného charakteru, aby sa tam našiel každý.

To sa trochu vylučuje, rodinný seriál a thriller.