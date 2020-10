Stevie Wonder je po pätnástich rokoch späť. Zúfalo potrebuje nádej

Opustil vydavateľstvo, s ktorým bol celú kariéru.

15. okt 2020 o 12:23 Monika Moravčíková

Stevie Wonder sa ešte nechystá do dôchodku, po pätnástich rokoch vydal nové skladby a avizuje nový album. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Posledný album vydal už pred pätnástimi rokmi. Absolvoval ešte niekoľko vlastných turné, spieval na pohreboch Whitney Houston, Etty James aj Michaela Jacksona, ale v zásade sa stiahol do úzadia.

Jeho hlas síce neskôr zaznel aj na albumoch Celine Dion či Marka Ronsona, sám však nič nové nevydal, hoci o novom albume hovoril už v roku 2013.

Posledný rok sa sedemdesiatnik Stevie Wonder zotavoval z transplantácie obličky a sledoval dianie v Amerike.

Tento týždeň vyhlásil, že odchádza z vydavateľstva, ktoré od jedenástich rokov vydávalo jeho hudbu a predstavil dve nové politicky angažované piesne.

Odráža v nich americké voľby a chaos, ktorý vládne vo svete.

Zúfalo potrebuje nádej

Na piesni s názvom Where Is Our Love Song začal pracovať ešte ako osemnásťročný. Nikdy ju však nedokončil.