Zomrela herečka Anne Bancroftová

8. jún 2005 o 3:28 TASR

New York 8. júna (TASR) - Americká oscarová herečka Anne Bancroftová zomrela v pondelok v newyorskej nemocnici Mount Sinai vo veku 73 rokov na rakovinu maternice. Oznámil to v noci nadnes hovorca jej rodiny.

Už v roku 1952 sa Bancroftová, vlastným menom Anna Maria Louisa Italiano, objavila po boku Marilyn Monroeovej v dráme Don't Bother To Knock. Po sérii béčkových filmov sa do širšieho povedomia verejnosti zapísala muzikálom Two for the Seesaw (1958), kde zažiarila po boku Henryho Fondu a získala významnú divadelnú cenu Tony. Druhé ocenenie Tony jej udelili v roku 1960 za divadelnú verziu drámy The Miracle Worker.

Za filmovú verziu The Miracle Worker z roku 1962 získala svojho jediného Oscara. Ďalšie štyri nominácie sa jej ušli za výkony vo filmoch The Pumpkin Eater (1964), Absolvent (1967), Rozhodujúci okamih (1977) a Anežka božia (1985).

Práve snímka Absolvent zatienila všetko ostatné v Bancroftovej kariére a katapultovala na výslnie dovtedy úplne neznámeho Dustina Hoffmana. Na soundtracku filmu sa nachádza klasika dua Simon a Garfunkel "Mrs Robinson".

Ten v nej stvárnila študenta Bena, ktorého rodičia pozvú na absolventský večierok aj blízkych priateľov Robinsonovcov. Neskoro v noci poprosí atraktívna pani Robinsonová v podaní tmavovlasej Bancroftovej Bena, aby ju odprevadil domov a rafinovane ho zvedie. Keď sa však mladý muž zaľúbi do jej pôvabnej dcéry, zmení sa na pomstychtivú fúriu.

Pred dvoma rokmi sa Bancroftová v jednom rozhovore posťažovala, že ľudia ju stále spájajú v úlohou v tomto filme: "Nikto už nehovorí o The Miracle Worker, všetci hovoria iba o pani Robinsonovej. Ja to chápem, ale som aj sklamaná, že ľudí to ešte neprešlo."

Anne Bancroftová sa v roku 1964 vydala za herca a režiséra Mela Brooksa, v ktorého filmoch aj niekoľkokrát účinkovala. Ako posledná figuruje v jej bohatej filmografii televízna dráma Rímska jar pani Stoneovej z roku 2003.