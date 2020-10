Vírus len ohlásil to, čo príde po ňom, vraví Bob Dylan. Potvrdil, že sa stal veľkým básnikom

Jeho nový album je ako básnická zbierka.

16. okt 2020 o 15:25 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Nikdy nechcel byť hovorcom sveta, ale svet ho zaňho pasoval. Na papieri to dostal oficiálne v roku 2016, keď mu udelili Nobelovu cenu za literatúru.

Bob Dylan a básnik? Áno. Sám to potvrdil, aj keď rozhodnutie švédskej akadémie najprv vôbec nechcel komentovať.

Súvisiaci článok Pýtal sa, či aj bohatý muž môže ísť do neba. Sláva priviedla Bossa k spovedi Čítajte

Jeho najnovší album Rough and Rowdy Ways sa veľmi podobá na básnickú zbierku.

Prvý singel Murder Most Foul síce vydal na začiatku pandémie s odkazom pre fanúšikov, aby sa držali a zvládli ju v zdraví, všetky texty, ktoré na ňom sú, však nesú oveľa širší a hlbší odkaz.

Sú pohľadom do blízkej budúcnosti a ohlasujú to, čo sa ešte len stane. To, keď Bob Dylan prejde tam, odkiaľ už nebude cesta späť.

Smrť už je jeho milenka