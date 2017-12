Rebríček najpredávanejších titulov na Slovensku

8. jún 2005 o 11:00 SITA

23. mája - 29. mája 2005 Interpret Titul



1. Slovensko hľadá SuperStar TOP 11 - Album

2. M12 V dome

3. V.A. Up X Dance 01

4. Rikkon, Richard Čarovný klavír

5. V.A. Okey/Deti 2

6. Desmod Skupinová terapia

7. Smatanová, Zuzana Entirely Good

8. Verona Jen tobě

9. SuperStar Top 11 Kým vieš snívať

10. I.M.T. Smile Exotica

11. Kontrafakt E.R.A.

12. V.A. Okey Hity Pianko 3

13. Senzus Best of 1

14. Vec Dobré ráno

15. Gladiator Cesta do neba

16. Senzus Best Of 2

17. Arash Arash Arash

18. Stereo Stereo

19. Kazík, Robo Kazík 13: Megamixy

20. Čechomor Co se stalo nové



Informácie zverejnila Slovenská národná skupina Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu.