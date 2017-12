Keanu Reeves sa tajne oženil

8. jún 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Herec Keanu Reeves sa oženil so svojou snúbenicou Autumn Macintoshovou. Dvojica uprednostnila tajný sobáš, aby sa tak vyhla zvýšenej pozornosti. Obrat sa uskutočnil v Los Angeles ešte minulý mesiac. Zdroj blízky z ich okolia uviedol, že obaja túžili iba po malej slávnosti s účasťou rodiny a zopár priateľov. "Neradi sú stredom pozornosti. Obrat sa preto uskutočnil v malej losangelskej reštaurácií a bolo to veľmi jednoduché a milé," uviedol ďalej zdroj. Lámač ženských sŕdc sa ženil vo veku štyridsať rokov. Jeho o rok mladšia manželka je tiež herečka. Dvojica sa stretávala viac ako rok, ale na prvom spoločnom rande boli ešte pred desiatimi rokmi. Keď spolu chodili prvýkrát, nevyšlo im to. Hviezda z filmu Matrix sa ale osmelila požiadať súčasnú manželku o ruku len tri mesiace po tom, ako sa dali dokopy po druhý raz.

Keanu vyzerá byť momentálne šťastný. Posledné roky totiž pre neho neboli jednoduché. Pri automobilovej nehode prišiel o priateľku Jennifer Syme

a jeho sestra Kim už niekoľko rokov bojuje so zákernou leukémiou.