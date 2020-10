Česi majú divadelný Netflix. Streamovanie inscenácií rozšíria aj na Slovensko

Nechceme zo situácie ťažiť, hovorí zakladateľ služby Dramox.

22. okt 2020 o 16:10 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. V Česku odštartovala prvá divadelná streamovacia služba s názvom Dramox. Fungovať bude podobne ako iné platformy na sledovanie filmov či seriálov z pohodlia obývačky.

Keďže záujem o službu výrazne predbehol očakávania, niekoľkonásobne tak urýchlil aj plánovanú expanziu do ďalších krajín.

"Mysleli sme si, že by to mohlo byť reálne budúci rok na jeseň, no už teraz sme začali rokovať aj s prvými divadlami zo Slovenska," hovorí pre SME prevádzkový riaditeľ Dramoxu Radim Horák.

Je teda pravdepodobné, že do konca roka v programe pribudnú aj záznamy divadelných inscenácií zo Slovenska.

Z predplatného pôjde časť divadlám

Cieľom platformy je dlhodobo podporovať divadelnú tvorbu a rozšíriť komunitu ľudí, ktorá divadlom žije. Najmä v čase pandémie, keď sú divadlá zatvorené.

Niečo podobné je na trhu unikátom.