Uprostred leta do Bratislavy zavíta svetová popdiva Anastacia

Bratislava 8. júna (TASR) - Na Slovensko sa chystá absolútna hviezda svetovej pop music, charizmatická speváčka s nezabudnuteľným hlasom Anastacia.

8. jún 2005 o 15:45 TASR

Svetová popdiva vystúpi 7. augusta od 20. hodine na štadióne Artmedia Petržalka v rámci The Encore Avon Tour.

Vo svojich 31 rokoch sa americká speváčka teší piatim miliónom predaných kópií svojho debutového albumu Not that kind a bezmála tomu istému množstvu predaných nosičov druhého CD Freak of Nature. Kritici na jej adresu nešetria superlatívmi a fanúšikovia ju zbožňujú.

Do svetových hitparád raketovo vyštartoval jej hit Iďm Outta Love z debutového albumu, ktorý vyšiel v júni 2000. Platňa v sebe zaujímavo mixuje pop, rďnďb, tanečnú muziku, či rock. Anastacia s nezameniteľným hlasom sa okamžite dostala medzi elitu hudobného biznisu. Jej druhý album tento fakt len potvrdil. Za posledné 4 roky sa predalo viac než 10 miliónov jej CD.

V januári 2003 oznámila Anastacia, že jej diagnostikovali rakovinu prsníka. V nasledujúcich mesiacoch Anastacia bojovala, smiala sa a plakala, spievala a stále skladala. V septembri 2003 sa zatvorila do nahrávacieho štúdia a výsledkom je tretí album s názvom Anastacia, ktorý uzrel svetlo sveta v marci 2004. Je plný životných skúseností autorky. Dvanásť skladieb znie sviežo a moderne a nájdu sa v nich skryté aj veľmi otvorené city. Anastacia dokázala, že vďaka svojej viere, ale tiež vďaka umeniu prekonala jedno veľmi ťažké životné obdobie.

Zakúpením vstupenky v hodnote 790 korún, pričom cena sa bude s každou predanou tisíckou lístkov o 100 korún zvyšovať, fanúšikovia podporia kampaň Avon proti rakovine prsníka.