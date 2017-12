Bratislavské Divadlo Stoka sa zatiaľ nesťahuje

Bratislava 8. júna (TASR) - Divadlo Stoka, ktoré má od bratislavského magistrátu súdnu žalobu a výzvu na vypratanie nebytových priestorov, sa zatiaľ nesťahuje ...

8. jún 2005 o 17:29 TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Divadlo Stoka, ktoré má od bratislavského magistrátu súdnu žalobu a výzvu na vypratanie nebytových priestorov, sa zatiaľ nesťahuje z pôvodnej budovy na začiatku Pribinovej ulice.

"Na súd sme zaslali vyjadrenie k žalobe, v ktorom navrhujeme zastavenie konania," uviedol pre TASR predseda združenia Stoka Blahoslav Uhlár. Podľa neho žaloba na vypratanie nie je právoplatná a kým nebude súdne rozhodnutie, nájomná zmluva sa automaticky predlžuje do konca roka 2005.

V objekte Stoky pokračuje koncertná a iná činnosť, v normálnej prevádzke je aj rovnomenná krčma. Združenie zatiaľ nehľadá nové priestory. Zároveň spochybňuje vyjadrenie magistrátu, že odmietlo ním navrhnuté riešenie náhradných priestorov v neďalekom sklade číslo 5, ktorý je súčasťou pripravovanej výstavby Zóna Pribinova. "S pánom Kaliským zo spoločnosti ReSpect sme hovorili, v minulom roku som mu odovzdala naše požiadavky. Sľúbil, že sa ozve, no doteraz sa tak nestalo," potvrdila členka združenia Stoka Erika Lásková. "Tiež nám sľúbil, že za dva roky objekt skladu zrekonštruujú, no stále je tam iba zrúcanina," doplnil Uhlár.

Mesto Bratislava podpísalo nájomnú zmluvu so združením Stoka na obdobie do konca roka 2003, neskôr ju na žiadosť Stoky predĺžilo do 31. decembra 2004. Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chudinovej od začiatku tohto roka Stoka užíva priestory bez akéhokoľvek právneho titulu. Keďže na území od budovy Ministerstva vnútra SR po most Košická je plánovaná veľká výstavba nového centra Zóna Pribinova, mesto má záujem o likvidáciu starého objektu na začiatku ulice. Veľký pozemok na výstavbu mesto predalo investorovi, územie pod budovou Stoky si ponechalo, vraj tam nie plánovaná výstavba ale promenáda. Stoka chce zotrvať v objekte, za čo organizuje petíciu. "Od jedného architekta sme dostali návrh, že by naša budova ostala aj po výstavbe Zóny Pribinova," dodal Uhlár.