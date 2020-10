Zo slovenských lazov až na orbitu

Richard Brenkuš a Satamaranga.

27. okt 2020 o 12:56 Róbert Kotian

Na počiatku Brenkušovej Satamarangy je smrť malého chlapca, úplne zbytočná, zavinená neschopnosťou lekára a skorumpovanosťou riaditeľa nemocnice, politického nominanta Strany, svojou podstatou a spôsobmi veľmi pripomínajúcej Smer.

„Rutinné vyšetrenie, ktoré ho mohlo zachrániť, patrilo v okolitých štátoch k povinným. Ibaže u nás existoval jediný prístroj, ktorý by včas odhalil Bambinovu chorobu. Mali ho v hlavnom meste. Nie preto, že by naša lokálna nemocnica na zariadenie nemala dosť peňazí, ale pretože ich nominant zo Strany spreneveril. Pierette našla novinový článok, v ktorom riaditeľ nemocnice sľuboval, že prístroj kúpia v ďalšom fiškálnom roku. Lenže figúrka zo Strany ukradla milióny a o lup sa rozdelila so svojím šéfom. Aké jednoduché.“

Takmer ako u nás, povie si slovenský čitateľ a potom už len s úžasom sleduje šialenú jazdu zo slovenského malomesta až do Bieleho domu či na obežnú dráhu Zeme a drží si klobúk. Lebo ak je na začiatku celého príbehu túžba naštvaných rodičov po pomste a krvavý atentát na vedúcich predstaviteľov Strany, o necelých dvesto strán sa hrá o vládu nad svetom.