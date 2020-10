Smrť a dane a Vanda

Vanda Rozenbergová: Spoločný nočný mier.

27. okt 2020 o 13:03 Róbert Kotian

„Staviť na to, že Vanda Rozenbergová sa znova dostane do finále súťaže Anasoft litera, je takmer ako staviť na to, že španielskym ligovým majstrom sa stane niekto z dvojice FC Barcelona alebo Real Madrid... a pripravovaná, v súčasnosti písaná kniha o mužoch generácie 50+, môže mať podobné ambície,“ napísal som pred dvoma rokmi o Vandinej knihe Tri smrtky sa plavia, a keby som toto predvídanie vedel pretaviť do tipovania v niektorej stávkovej spoločnosti, mohol som byť dnes rentiérom.

Všetky cesty vedú do svätostánku

Možno poznáte ten vtip, ako si manželia osobitne píšu denníky a kým sa Ona na mnohých stránkach umára nad jeho nesústredeným výrazom a skúma, prečo je taký odosobnený, a je ochotná pre záchranu manželstva urobiť všetko, ale naozaj všetko, On napíše jednu vetu: Artmedia síce prehrala, ale pekne som si...

Asi nie som sám, kto sa nazdáva, že napriek istej mužskej zjednodušenosti vnímania sveta pre mnohé ženské autorky, Maxima Matkina nevynímajúc, nie je ľahké presvedčivo zobraziť mužské postavy (áno, platí to aj naopak, ale tam mi to tak neprekáža). A potom príde Vanda a prevráti celý svet povrchného povýšeneckého mužského čitateľa naruby.