Aj ty spávaš s bratom? Kazachom robí Borat hanbu, ale dnes už sa tomu nebránia

Kazaši v USA s ním majú väčší problém.

28. okt 2020 o 15:41 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. "Je veľmi ťažké predstaviť sa a povedať, že som z Kazachstanu," hovoril režisér Erkin Rakišev už v roku 2006, keď prišiel do kín prvý film s Boratom.

Každý si hneď predstavil krajinu, kde je národným nápojom konský moč, ženy sú prostitútky a kde dievčatá už nie sú pod zákonom, keď oslávia desiate narodeniny.

Pretože tak ju britský komik Sacha Baren Cohen v prezlečení za novinára a veľvyslanca kazašského ministerstva informatiky, teda Borata, prezentoval.

Zakladateľka Hollywood Film Academy Gaukhar Noortas hovorí, že má rovnakú skúsenosť.

Keď ľudia zistia, že má kazašské korene, hneď sa jej pýtajú: A to vy tam naozaj máte také voľné sexuálne mravy? Tiež spávaš so svojimi bratmi?

Je pre ňu nepochopiteľné, že Cohen nakrútil o Boratovi aj druhý film a že taká vplyvná platforma, ako Amazon, ho zaradila do svojej ponuky.

USA sú už také dobré ako Kazachstan

Borat 2 sa uvádza aj ako Borat: Subsequent Moviefilm.

Celý jeho názov znie Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan a premiéru mal minulý týždeň.

Novinári mali potom možnosť zapojiť sa do online diskusie s hlavným hrdinom.

"Borat, mohol by si nášmu prezidentovi Trumpovi poradiť, ako naplniť heslo Make America Great Again?," pýtal sa ho jeden americký novinár.