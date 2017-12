Na Hradčanoch v Prahe vystavuje osem slovenských autorov

Praha 8. júna (TASR) Niekoľko desiatok diel bratislavských výtvarníkov prezentuje od začiatku týždňa Hradčanská galerie Josefa Kalouska v Prahe.

8. jún 2005 o 19:01 TASR

Záštitu nad výstavou diel Heleny Chorvátovej, Tatiany Žitňanovej, Zuzany Bobovskej, Kvetoslavy Fulierovej, Anny a Antona Galkovcov, Stanislava Harangozóa, Zdena Horeckého a Josefa Ferenčíka prevzalo veľvyslanectvo SR v Prahe.

Výstava prác slovenských umelcov, členov umeleckej besedy, nesie názov Premeny lásky a potrvá do konca júna.

Beriem to ako príležitosť, ako poznať nových ľudí. To umenie, to je niečo, čo môže prísť, nemusí prísť so mnou. Neberiem to ako nejaké vozenie umenia, uviedla pre TASR akademická maliarka Tatiana Žitňanová.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) pel