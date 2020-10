Slovenský ilustrátor prekreslil svet Harryho Pottera, dohliadali na neho Rowlingovej agenti

Slovenský preklad prvej knihy má dvadsať rokov.

29. okt 2020 o 15:25 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Ilustrátor Adrián Macho mal osemnásť rokov, keď v slovenčine vyšiel preklad prvej knihy o Harrym Potterovi.

Čarodejnícke príbehy J.K. Rowlingovej sa postupne stali jeho srdcovkou, podobne ako pre milióny ďalších dospelých aj detských čitateľov po celom svete.

Keď mu vydavateľstvo Ikar ponúklo, či nechce ilustrovať nové obálky knižných príbehov, ktoré plánuje opätovne vydať pri príležitosti 20. výročia prvého slovenského prekladu, týždeň od nervozity nespával.

"Bola to výzva, stále som nad tým premýšľal. Bol som nervózny, rozkladal som si v hlave znovu a znovu, ako to celé uchopiť, premýšľal som aj nad tým, či vôbec do toho ísť. Či si celým týmto projektom neskomplikujem vlastný vzťah k Harrymu Potterovi," hovorí Adrián Macho pre SME.

Napokon však súhlasil a spravil dobre. Jeho tvorba sa zapáčila aj ľuďom z Rowlingovej britského tímu.

V Londýne zaujal na prvýkrát

Slovenská verzia prvej knihy Harry Potter a kameň mudrcov vyšla 30. októbra 2000. Prvý náklad sa vypredal do mesiaca, do konca roka Slováci kúpili úctyhodných dvadsaťtisíc výtlačkov.

"Doteraz sa na Slovensku predalo viac ako milión kníh o Harrym Potterovi," hovorí PR manažérka vydavateľstva Ikar Lucia Čarná.

Po vzore ďalších krajín po celom svete dostanú 3. novembra aj slovenskí fanúšikovia darček k dvadsiatym narodeninám. Kompletnú knižnú ságu s vynoveným dizajnom.