Zo sexuálnej terapeutky britskou premiérkou. Ďalšej sérii Koruny dominuje Gillian Anderson

Kľúčová bude aj postava lady Diany.

30. okt 2020 o 13:45 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. "Dve ženy zodpovedné za chod celej krajiny? To je to posledné, čo Británia potrebuje," šplechne do tváre kráľovnej princ Filip.

"Možno je to presne to, čo krajina potrebuje," reaguje na jeho poznámku Alžbeta II.

Dej štvrtej série seriálu Koruna pokračuje len krátko po tom, ako z premiérskeho kresla odstúpil Harold Wilson. Novou britskou premiérkou sa stáva Margaret Thatcherová a podobné obavy ako princ Filip zdieľajú mnohí.

Národ začína pociťovať vplyv jej rozporuplnej politiky aj napätie medzi ňou a kráľovnou. Svet však pozorne sleduje aj intímne útroby kráľovskej rodiny a snahu zabezpečiť plynulé pokračovanie rodu hľadaním vhodnej nevesty pre princa Charlesa.

Ten stojí pred neľahkou úlohou - vybrať si ženu, ktorú budú ľudia milovať ako princeznú a neskôr aj ako kráľovnú.

Jeho románik s mladou lady Dianou Spencerovou (Emma Corrin) síce poskytuje Britom tak veľmi potrebnú dávku rozprávkových emócií a rozptýlenie v napätých politických časoch, no za zatvorenými dverami sa kráľovská rodina čoraz viac rozdeľuje. Diana má dve možnosti - buď sa prispôsobí alebo sa nechá zlomiť.

Štvrtá séria úspešného seriálu The Crown (Koruna) odštartuje na Netflixe 15. novembra.

V role "Železnej lady" sa predstaví herečka Gillian Anderson, ktorá zahviezdila ako sexuálna terapeutka v seriáli Sexuálna výchova, princeznú Dianu stvárni Emma Corrin.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/OiXEpminPms

