Prvým filmovým hororom bol Dom diabla. K jeho vzniku pomohla náhodná chyba

Publikum sa, bohužiaľ, nebálo.

30. okt 2020 o 13:38 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Stačili tri minúty a devätnásť sekúnd, aby vznikol prvý filmový horor.

Keď sa premietal prvýkrát, publikum jeho zámer nepochopilo. Veselo sa bavilo. Ale to bol vtedy rok 1896. Od vynálezu kinematografu uplynul sotva rok. Bolo zázrakom, že sa o nakrútenie hororu vôbec niekto pokúsil.

Súvisiaci článok Česi majú v rukách obrovský objav. Našli film priekopníka sci-fi Čítajte

Tým dobrodruhom bol Francúz Georges Méliès.

Aj on videl v Paríži prvé premietanie bratov Lumièrovcov, bol pritom, ako sa ľudia vystrašene pozerali na idúcu lokomotívu. Báli sa, že vyjde z plátna a narazí do nich, tak realisticky to na nich pôsobilo.

Pomohla mu náhodná chyba

Pre film sa Méliès okamžite nadchol, no nemal záujem opakovať efekt lokomotívy. Naopak, mal záujem o všetko, čo realistické nebolo. Ani Jules Verne by si netrúfol napísať to, čo si on trúfol nakrútiť.