Nemecko-talianske vzťahy po vojne neboli vždy krásne

Daniel Speck a Bella Germania

2. nov 2020 o 9:49 Ivana Zacharová

Rodinná sága Daniela Specka Bella Germania sa stala v roku 2016 najúspešnejším nemeckým debutom. Dojímavý príbeh tragickej lásky sa odohráva na pozadí dejín gastarbeiterstva a terorizmu v Nemecku.

Tri generácie čelia dramatickým zmenám a veľkým citom. Hľadanie koreňov nikdy nie je jednoduché. Prináša radosť, ale aj bolesť. Človek zostáva cudzím dovtedy, kým nespoznáme jeho príbeh.

Román sa odohráva v dvoch časových rovinách. Väčšia časť v povojnovom období. V súčasnosti spoznávame mladú Nemku, módnu návrhárku Júliu. Na prehliadke v Miláne sa jej prihovorí starší muž menom Vincent Schlewitz.

Tvrdí, že je jej starý otec. Júlia svojho otca videla iba raz v živote. Bol to Talian a podľa matky je dávno mŕtvy. Je skeptická a mužovi neverí. Zvedavosť je však silnejšia a po návrate do Nemecka údajného starého otca vyhľadá. Vincent nie je so synom v kontakte.

Ich minulosť je ťažko poznačená. Dúfa, že vnučka mu pomôže zmieriť sa s ním skôr, ako bude neskoro. Ukáže jej fotku starej mamy Giulietty, talentovanej krajčírky a návrhárky. Má pocit, akoby sa dívala do zrkadla.

Gravitácia po taliansky? La mamma

V druhej línii sa dej presúva do povojnového Talianska a Nemecka.