Žalovať noviny bol veľký fail. Johnnyho Deppa čaká očistec, akým prešiel Downey Jr.

Výrok, že bije manželku, je v zásade pravdivý, povedal sudca.

3. nov 2020 o 12:56 Kristína Kúdelová

LONDÝN, BRATISLAVA. Je kariéra Johnnyho Deppa na konci? Po súde, ktorý rozhodoval o jeho žalobe na denník The Sun, sa zdá táto otázka aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým.

Johnny Depp a jeho bývalá manželka Amber Heard sa už roky verejne osočujú, obviňujú sa z násilia a ako dôkaz poskytujú esemesky, ktoré majú taký brutálny obsah, že sa tomu ani nedá uveriť.

V nejasnom spore sa britský denník The Sun postavil na stranu herečky Amber Heardovej a napísal, že Johnny Depp je "wife beater", teda, že bije manželku.

Deppovi právnici hovorili, že by bol blázon, keby takéto zvrátené obvinenia nenapadol. Hollywoodski experti na PR a imidž celebrít však hovoria, že obrátiť sa na súd bol mimoriadne zlý krok.

Len upozornil na to, čo nechcel

Sudca Andrew Nicol odmietol Deppovu žalobu a v rozhodnutí skonštatoval, že keď The Sun napísal, že bije manželku, mal v "zásade pravdu".

Uznal svedectvo Amber Heardovej, ktorá okrem iného tvrdila, že ju kopal, fackal a udieral päsťou, trieskal jej hlavu o stenu alebo po nej hádzal rôzne predmety.

Neznamená to, že by bol Johnny Depp uznaný za vinného z domáceho násilia. Bol to len súd, ktorý rozhodoval o urážke na cti.

Aj toto rozhodnutie však môže mať zničujúci vplyv na jeho kariéru. Depp totiž len znovu upozornil na svojich démonov a údajné nekontrolovateľné a agresívne správanie. Povesti o ňom sa s ním spájajú už niekoľko rokov.

"Je to jeden z najväčších failov v šoubiznise za posledné roky," povedal pre Sky News špecialista na PR Mark Borkowki.

Že patrí medzi najväčších hercov súčasnosti? Nie, takto sa už o Deppovi takmer vôbec nehovorí.

A ak raz preváži dojem, že je násilník, môže skončiť ako Kevin Spacey, obvinený zo sexuálneho obťažovania, ktorý je už definitívne vymazaný zo súčasnej kinematografie.

Jeho spolupracovníci mlčia

Agentúra Reuters píše, že čaká na vyjadrenie značky Dior, či ešte bude s Deppom spolupracovať. Je možné, že stiahne aj kampaň na parfum Sauvage, ktorá je už istý čas v obehu.

Ticho sú zatiaľ aj producenti chystaného pokračovania Pirátov z Karibiku. Už dlhšie váhali, či do príbehu vrátia Deppovho kapitána Jacka Sparrowa, hoci je to jedna z najlegendárnejších postáv.

Správy z londýnskeho súdu ich zrejme nepovzbudia.

A otázny zostáva aj osud pokračovania filmu Fantastické zvieratá: Grindelwaldove zločiny. Na otázku, či v ňom bude Depp, Warner Bros. ešte neodpovedal a autorka predlohy J. K. Rowlingová povedala, že do tohto rozhodnutia zasahovať nebude.

Pre Johnnyho Deppa nie je nádejou ani to, že s nakrúcaním sa už začalo. Nie je to predsa tak dávno, keď režisér Ridley Scott vyhodil z filmu Všetky prachy sveta Kevina Spaceyho a nahradil ho Christopherom Plummerom, hoci mal film už takmer hotový.

Bude čakať ako Robert Downey Jr.

Ale sú tu aj optimistickejšie scenáre. Bývalý šéfredaktor časopisu Hollywood Reporter Matthew Belloni hovorí, že londýnsky súd už nemôže príliš ovplyvniť to, ako je Hollywood k americkému hercovi nastavený.

Johnny Depp už niekoľko rokov nepatrí medzi tých, ktorí producentom prinášajú obrovské zisky, a navyše divoké správy z jeho manželstva boli v posledných rokoch také časté, že prestali mať váhu.

Belloni si teda nemyslí, že sa Deppova kariéra skončila.

"Ak bude chcieť, vždy bude mať prácu, pretože je to talentovaný herec a nejaké menšie produkcie ho vždy obsadia. Ak sa nejaký z týchto filmov stane hitom, ešte sa môže vrátiť," povedal pre Reuters.

Prirovnáva ho k Robertovi Downeymu Jr. Ten si kedysi odsedel rok za držanie drog a bol na odpis. Dnes je zase veľkou hviezdou. Obsadzujú ho v drámach aj v blockbusteroch.

Lepšie na tom však pravdepodobne bude Amber Heard. Aj menší producenti, aj veľké štúdiá môžu zobchodovať jej status obete a zároveň odvahu poukázať na to, že Hollywood má aj temnú stránku.