Lavigne: Dievčatá sú výnimočné

9. jún 2005 o 8:50 ZUZANA KOMÁROVÁ

"Opýtaj sa jej, či má úlohu z prírodopisu, a povedz, že je to tu ‚suprové'! Fakticky ‚suprové'!" kričala na telefonujúcu kamarátku pred koncertom Avril Lavigne -násťročná školáčka. Dievčatká v čiernych džínsoch s ťažkými ocvočkovanými opaskami, v obtiahnutých tričkách a s čiernou ceruzkou výrazne namaľovanými očkami stískali v ruke plagát Avril vlastnej výroby, s ktorým sa rozbehli chytiť si čo najlepšie miesto pred pódiom.

Tesne pred ôsmou bola Expo Aréna bratislavskej Incheby poloprázdna. Vpredu postávali najvernejší fanúšikovia, na miestach na sedenie znudene zívali tridsaťroční ockovia v sprievode svojich ratolestí. "Prišli sme až z Kráľovského Chlmca, lístky nám včera kúpil kamarát z Bratislavy. Som tu so synom, bude mať dvanásť rokov," hrdil sa jeden z oteckov.

Na drzú Kanaďanku sa prišli pozrieť nadšenci z Trnavy, Liptovského Mikuláša, ale hlavne z Bratislavy. Desať- až dvanásťroční žiaci väčšinou lístky dostali ako predčasný darček za dobré vysvedčenie, starší návštevníci koncertu vstupenky kupovali tesne pred akciou.

Okrem rodičov s potomstvom na Avril zavítali tváre zo SuperStar, porotkyňa Lenka Slaná a spevák Martin Kelecsényi či torzo skupiny IMT Smile - bubeník Tomáš Slávka a Miro Tásler. "Prišiel som sa pozrieť na Avril, lebo je prvýkrát na Slovensku. Nie som taký zarytý fanúšik, aby som na ňu chodil do zahraničia. Videl som zopár jej vystúpení v telke, ale chcel som ju vidieť aj naživo. Neviem, čo očakávam. Ja si rád pozriem hocijaký koncert," vkladal nádeje do hudobnej šou Tásler.

Pár minút po ôsmej publikum pozdravila Magda Vyletelová zo skupiny P. S. a vyzvala dav na krik, aby ho počula Avril v šatni. Aj keby sa prezliekala tesne za pódiom, vlažné pozdravenie by asi sotva začula.

To, čo sa predkapele podarilo v závere vystúpenia, teda zobudiť divákov, zabila polhodinová pauza na prípravu aparatúry. Zhasnuté svetlá a dramatická hudobná predohra priviedli dav k ohlušujúcemu revu, ktorý Avril presvedčil, že je čas zažiariť.

Rozpustená neposlušná hriva plavých vlasov, modré tričko s číslom 77 na hrudi, čierne nohavice s ťažkým opaskom a na nohách pankáčmi obľúbené "číňany". Bez pozdravu či iných oficialít hneď spustila prvý song. Po dvoch pesničkách zakričala What's up, Bratislava? a občas prezradila názov nasledujúcej piesne.

Z jej úst sme sa dozvedeli, že my dievčatá sme výnimočné, ale aj že Green Day je dobrá kapela a American Idiot je dobrá pesnička. Avril ňou obohatila svoj koncertný playlist, v ktorom nezabudla na Happy Ending, I'm with you, Skater Boy či dva prídavky. V prvom hrala na bicie, druhým bol singel Complicated.

Hodinu dvadsať trvajúce vystúpenie decká potešilo, no rodičia zhrozene pozerali, ktorýže prst to deti dvíhajú do rytmu hudby.