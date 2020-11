Všetky romantické vzťahy, v ktorých som hral, boli čisté klamstvo, vraví Hugh Grant

Chce pokračovanie filmu Notting Hill.

4. nov 2020 o 14:06 Kristína Kúdelová

Hugh Grant s Nicole Kidman v seriáli Mala si to vedieť. (Zdroj: HBO)

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Úlohy romantických hrdinov sa postarali o jeho kariéru, ale veľkú mienku o nich nemá.

Hugh Grant by ani na sekundu neuveril, že vzťahy medzi mužom a ženou môžu mať taký happyend ako vo filmoch, v ktorých hral.

"Všetky boli katastrofálne," hovorí.

Najviac mu prekážal romantický vzťah zo slávneho filmu Notting Hill.

Súvisiaci článok Tragédia latentných gayov. Z politického škandálu v Londýne sa stala výborná komédia Čítajte

Grant v ňom hral rozvedeného kníhkupca. Hoci žil skromne a o byt sa delil s bláznivým spolubývajúcim, zaľúbila sa doňho veľká filmová hviezda, ktorú hrala Julia Roberts.

Áno, bolo medzi nimi pár nedorozumení a áno, tlak, ktorý na nich oboch vyvíjal bulvár, bol neznesiteľný. Aj tak však tejto láske verili a za dramatických okolností si vyznali city.

Ak by mohol, Hugh Grant by nakrútil aj pokračovanie. Ale fanúšikovia pôvodného filmu by asi boli sklamaný zo scenára, ktorý si predstavuje.

Bol by to nepríjemný a drahý rozvod

"Bol by som rád, keby sme v pokračovaní týchto romantických komédií ukázali, ako moje vzťahy dopadli po tom, čo sa film skončil.