Andrej Dúbravský: Slováci by nechceli byty, v akých žijú niektorí Američania

Ich systém je nepochopiteľne zle nastavený, hovorí výtvarník.

6. nov 2020 o 17:32 Kristína Kúdelová

Andrej Dúbravský v New Yorku. (Zdroj: ARCHÍV A.D.)

Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenský výtvarník ANDREJ DÚBRAVSKÝ bol pritom, keď v roku 2016 v Spojených štátoch zvíťazil prezident Trump.

Súvisiaci článok Fotograf Ďuríček: Keď v Bratislave vzniká kaviareň, musí byť štýlová. V Paríži to robia inak Čítajte

V čínskych obchodoch začali s chvatom sťahovať z predaja tričká s nápisom Prezidentka Hillary, komunita umelcov v jeho okolí zostali zdesená, nešťastná a frustrovaná.

Jedna jeho susedka dokonca v hystérii kričala: Čo ste vy za ľudia?

Jeden z najvýraznejších slovenských umelcov už niekoľko rokov trávi v New Yorku niekoľkomesačné pracovné pobyty a vidí, ako sa mení.

V rozhovore pre SME hodnotí, v akom stave bola americká spoločnosť pred tohtoročnými prezidentskými voľbami.

Slováci veľa doma a medzi kamarátmi rozprávajú o politike. Aj Američania si ju tak púšťajú do súkromia?

Pohybujem sa tam najmä medzi umelcami a áno, oni sa o politike rozprávajú veľa. Niekedy sa mi zdá, že ju považujú za jednoduchú cestu, ako prilákať pozornosť iných. Presne vedia, čo majú hovoriť, na koho majú nadávať a čo je cool. Málokto povie niečo hlbšie k téme, niečo čo by ma obohatilo. Je to tam teda podobne ako na Slovensku.

Aké názory sa tam považujú za cool?

Napríklad, že Donald Trump je rasista a fašista, nadávať naňho, to je cool. S argumentami to už ale majú ťažšie.

Keď som sa svojich umeleckých kamarátov snažil opýtať, ako sa zmenila ekonomika, odkedy prišiel do úradu a ako jeho rozhodnutia a činy dopadli na spoločnosť, nevedeli mi odpovedať. Pri obyčajnej barovej konverzácii sa len veľmi ťažko dopátram nejakej hodnotnej informácie.

Aj sa bojím vniesť do debaty fakty, pretože by ma mohli napadnúť a povedali by, že aj ja som skrytý rasista a fašista a prívrženec Trumpa, čo, samozrejme, nie som ani náhodou. Trump mi je odporný a je pohromou pre celú planétu.

Andrej Dúbravský. (zdroj: ARCHÍV A.D.)

Väčšinou sa pohybujete v New Yorku, keď ste v Spojených štátoch?

Takmer výlučne, okrem výletov. Všetci moji známi sú z New Yorku. Alebo boli z New Yorku, a odsťahovali sa odtiaľ len nedávno.

Aj vy vnímate taký veľký rozdiel medzi New Yorkom a zvyškom krajiny? Medzi veľkými mestami a rurálnymi oblasťami je obrovský rozdiel.

Rozdiel vidím aj medzi ľuďmi so špecifickým zamestnaním a medzi umelcami. Je pravda, že aj umelci musia veľa pracovať a často trpia, ale sú aj takí, čo dostávajú peniaze od rodičov a až tak veľa nerobia. Nemusia sa živiť.

Životný štýl máte prosto iný, keď ste robotníkom. Takisto obyvatelia z južných štátov majú úplne inú skúsenosť s utečencami z Mexika, než akú majú napríklad Newyorčania. Ja ju nemám, pretože som nikde inde v rámci USA nežil.

Dnes sa veľa hovorí o bohatých na jednej strane a chudobných na druhej. Ako si máme predstaviť chudobu chudobných Američanov?

Neviete si predstaviť, aké sú rozdiely medzi chudobnými a bohatými ľuďmi.