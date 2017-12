Monkey Business dokázali, že vedia baviť fanúšikov

9. jún 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Českí Monkey Business dokázali v stredu v bratislavskom klube Babylon, že baviť fanúšikov vedia výborne. Úspešná kapela začala hrať pred naplneným klubom tesne pred pol deviatou večer. "Dobrý večer, bratia," pozdravil spevák Matěj Ruppert, ktorý mal na sebe rúžové lesklé oblečenie. Podobný úbor mala celá kapela, len v iných farbách. Hneď na úvod naštartovala skupina fanúšikov rýchlymi tanečnými piesňami, viacerí návštevníci tancovali už počas prvej skladby. Monkey Business odohrali väčšinu pesničiek z ich aktuálneho albumu Kiss me on my ego, ktorý v Babylone počas večera opätovne pokrstili. Za krstných rodičov si vybrali náhodnú dvojicu z publika, ktorá poliala nové cédečko šampanským. Počas celého krstu sa snažil spevák hovoriť len po slovensky. "Veľmi mi to nejde, ale snažím sa," zhodnotil Ruppert. Ako neskôr dodal, najviac sa mu páči slovo bábätko.

Po krste pokračovala kapela v hraní. Ruppert sa ukázal nielen ako výborný spevák, ale aj dobrý zabávač. Fanúšikov bavil svojimi nápaditými tanečnými kreáciami. Keď sa išiel napiť vody, predviedol, že vie aj žonglovať s fľašou. Pridal dokonca aj pesničku Išel Macek do Malacek a Patejdlovu skladbu Ak nie si moja. Ku koncu vystúpenia začali Monkey Business vyberať z repertoáru pomalšie skladby. Prvý raz odišli z pódia asi okolo pol jedenástej. Fanúšikovia ich však vytlieskali späť a Monkey Business bavili slovenské publikum ešte ďalšiu pol hodinu. Uvoľnený spevák vbehol pred poslednými skladbami aj medzi tancujúcich divákov a približne na päť minút sa schoval na zadnom V.I.P. balkóne, odkiaľ ho volal späť k mikrofónu aj líder kapely Roman Holý. Ruppert predviedol po skončení koncertu aj niekoľko mlynských kôl.