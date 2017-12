Neúnavná bojovníčka Anastacia

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Speváčka a autorka piesní Anastacia Newkirk sa narodila 17. septembra 1973 v Chicagu. Spevácke gény zrejme zdedila po rodičoch, ktorí sa úspešne pohybovali v showbiznise - ...

9. jún 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Speváčka a autorka piesní Anastacia Newkirk sa narodila 17. septembra 1973 v Chicagu. Spevácke gény zrejme zdedila po rodičoch, ktorí sa úspešne pohybovali v showbiznise - jej otec bol spevák a matka muzikálová herečka na Broadwayi. Keď bola Anastacia tínedžerka, rodina sa presťahovala do New York City a ona začala chodiť na Professional Children's School v Manhattane. Napriek tomu, že jej diagnostikovali Crohnovu chorobu, nevzdala sa a vytrvala v boji za svoj sen. Svoje tanečné nadanie zúročovala postupne - najprv od 90. rokov minulého storočia vystupovala v programe Club MTV a objavila sa aj v niekoľkých videoklipoch raperiek Salt-N-Pepa. V roku 1999 zaujala nahrávacie spoločnosti, keď sa dostala až do finále talentovej show MTV The Cut. V marci 1999 podpísala zmluvu s Daylight Records.

Jej debutový album Not That Kind vyšiel v roku 2000 a zaznamenal obrovský úspech. Dosiahol Top 10 v ôsmich európskych krajinách, Ázii a Oceánii. V Austrálii získal trojnásobnú platinu. Úspech tam zaznamenal aj debutový singel I'm Outta Love, ktorý sa stal najobľúbenejšou piesňou roka 2000. V USA ale bojovala ťažšie. I'm Outta Love sa síce dostal do Top 10 amerických tanečných hitparád, ale Not That Kind sa prebojoval len na nižšie priečky rebríčka Billboard 200. Jej druhý album Freak Of Nature z roku 2002 nedosiahol medzinárodný úspech debutu. Singel One Day In Your Life sa len ťažko prepracoval do Top 40, ale patril medzi najobľúbenejšie piesne klubových hitparád a Rhythmic rádia. Anastacia sa pridala aj k Shakire, Cher a Mary J. Blige, s ktorými v roku 2002 nahrala Divas Live pre hudobnú stanicu VH1. Nahrala aj pieseň Love Is A Crime pre úspešný oscarový muzikál Chicago.

V januári 2003 jej počas predoperačných vyšetrení, keď sa z ortopedických dôvodov pripravovala na zmenšenie prsníkov, diagnostikovali rakovinu prsníka. Okamžite teda podstúpila potrebné a úspešné liečenie. Následne založila v spolupráci s Breast Cancer Research Fund nadáciu zameranú na prevenciu rakoviny prsníka medzi mladými ženami. Keďže náhoda dopomohla k skorému diagnostikovaniu ochorenia, v septembri 2003 už opäť stála v štúdiu a pripravovala svoj tretí album Anastacia. Ten vyšiel v Európe v roku 2004, ale jeho vydanie v USA sa ešte len pripravuje - z plánovaného 21. júna by sa ale malo posunúť na neskôr.

V lete sa Anastacia objaví na veľkom európskom turné, počas ktorého sa 7. augusta predstaví aj v Bratislave.