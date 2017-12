Christian Bare chce, aby si Batman užil

9. jún 2005 o 12:46 SITA

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Predstaviteľ Batmana Christian Bale žiada od producentov filmu, aby natočili ďalšie dve pokračovania k filmu. Chce tak totiž svetu predstaviť aj Batmanov sexuálny život. Herec už podpísal zmluvu, podľa ktorej bude hrať v druhom pokračovaní filmu. Na jednej strane chce, aby mohol Batman prejaviť svoju sexualitu, no zároveň si uvedomuje, že by to nebolo veľmi vhodné pre deti, ktoré má film rovnako osloviť. "Keď sa na film prídu pozrieť dvanásťročné deti, sme veľmi radi," uviedol predstaviteľ superhrdinu Christian Bale. Preto prišiel s nápadom, aby vznikli hneď dve verzie nového pokračovania. Jedna má byť určená deťom a druhá verzia má byť pre dospelých.