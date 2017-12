V Nickelsdorfe sa začal najväčší rockový festival roka 2005 v Rakúsku

9. jún 2005 o 15:24 TASR

Nickelsdorf 9. júna (TASR) - Za mimoriadne chladného počasia sprevádzaného navyše poryvmi vetra o rýchlosti až 60 kilometrov/hodinu sa dnes vystúpením formácie Eighties Matchbox začal presne podľa časového harmonogramu o 13.00 hod prvý ročník rockového festivalu Nova Rock, ktorý v katastri rakúskej obce Nickelsdorf, ležiacej priamo na rakúsko-maďarskej štátnej hranici neďaleko Bratislavy, potrvá do 12. júna.

Asi 15.000 návštevníkov sa už teší na dnešný bohatý program, ktorý by mal krátko pred polnocou vyvrcholiť vystúpením amerických rockerov Systems of A Down. Náladu si nenechali pokaziť ani nepriazňou počasia, pred chladom sa chránia osvedčenými metódami.

Na piatok predpoludnie meteorológovia predpovedajú dokonca ešte silnejší vietor s nárazmi vetru až do 80 kilometrov/hodinu, takže kempujúcich upozornili, aby dbali na upevnenie stanov. Celkove však potešili účastníkov festivalu prognózou, že v rozpore s predpokladmi by nemalo liať ako z krhly, iba mrholiť a aj denné teploty by postupne mali mierne stúpať.

Bezpečnostné zložky situáciu v dejisku megapodujatia monitorujú už od stredy, zatiaľ však majú všetky dôvody na spokojnosť, veď nezaznamenali žiadne incidenty. Iba spolupracovníci Rakúskeho Červeného kríža sa postarali asi o tri desiatky návštevníkov, ktorí si zväčša pri stavaní stanov privodili menšie zranenia, väčšinou rezné rany.

Ďalšími hviezdami prvého festivalového dňa by mali byť dnes Audioslave a nemecká formácia Wir sind Helden. O vrcholy piatkového programu sa postarajú Mando Dio, Weezer, Marilyn Manson a Die Ärzte. Sobotu večer bude festivalová scéna patriť po predchádzajúcich programových blokoch vystúpeniam Soulfly, Nightwish a The Prodigy. Na samý záver prvého ročníka Nova Rock vystúpi v nedeľu večer skupina Green Day.

Aj keď je v okolí festivalového areálu možnosť zaparkovať osobný automobil za päť eur, organizátori odporúčajú návštevníkom využiť skôr osobitné autobusy a železnicu, ktorá ponúka zľavnené cestovné. Kyvadlová autobusová doprava by počas celého festivalu mala byť zabezpečená zo železničnej stanice Nickelsdorf až do vzdialenosti asi 200 metrov od vchodu do festivalového areálu.

Aj keď je v dejisku festivalu k dispozícii peňažný automat, organizátori odporúčajú návštevníkom, aby mali pri sebe peňažnú hotovosť a nemali by zabudnúť ani na pevnú obuv, teplé oblečenie či pršiplášť.

