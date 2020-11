Vyhrňme si rukávy, no bude nám to stačiť?

Plán obnovy uzrel svetlo sveta.

10. nov 2020 o 12:39 Miriama Letovanec Svetkovská

Schopnosť „implementovať” nie je o manažérskej príručke, ale o schopnosti vedieť sa správne rozhodnúť v kritických situáciách…

Predsa sme sa dočkali. Reformné menu pre Plán obnovy a odolnosti uzrelo svetlo sveta. Tlak médií a opozičných politikov k tomu určite významne prispel. Nie, nie je to dokument, ktorý od nás vyžaduje Európska komisia. Je to „súbor príležitostí”, ako našu krajinu posunúť vpred.

Súvisiaci článok Spisovateľ Karika: Roztrieštenej spoločnosti sa bojím viac ako svojich hororov Čítajte

Ale aj spôsob, ako otestovať náladu spoločnosti pre zmenu doterajších stereotypov. Nikto nechce byť zatiaľ lídrom tejto zmeny. Stojí to nemalé politické body a nemusí to dobre dopadnúť. Vidíme rozličné pohľady koaličných politikov, nehovoriac o výhradách opozície.

Článok pokračuje pod video reklamou

Percentá popularity budú klesať ešte nižšie. Slovenský občan bol dlho rozmaznávaný verejnými statkami a službami zadarmo – a aj to, čo zadarmo nebolo, sa touto nálepkou často hrdilo. Presne to má tento plán zmeniť.

Občania nevedia, čo majú očakávať. Horšie je, že ani odborníci sa nevedia rozhodnúť, či plán je to, čo sme chceli a potrebujeme. Dobré je, že sa vytiahlo zo šuflíkov úradníkov a analytikov takmer všetko, čo sa tam nachádzalo. Rovnako je dobré aj to, že sa o tom bude debatovať, i keď len krátko. Žiaľ.

Na meranie proreformnej nálady ľudí v tejto krajine to stačí. Bohužiaľ si myslím, že obyvatelia zamerajú svoju pozornosť na zmätočné opatrenia v boji s koronakrízou, než by trávili čas sledovaním diskusie napríklad o reforme verejného obstarávania, či o pozemkových úpravách a očakávanom novom stavebnom zákone. Smola, no – ako pre koho.

Viac ľudí, viac rozumu. Viac očí, viac kontroly. Reformné leto sa nakoniec realizovalo len za dverami ministerstva financií a len v témach, ktoré priorizovali úradníci. Či to bolo na úkor kvality pre krajinu, alebo naopak pre zvýšenie reformného úsilia, prezradí až ďalšia fáza – „implementácia” – jednoducho zavedenie reforiem do praxe.

Bude to Moderné a úspešné Slovensko?

Dokument má takmer 119 strán s dátami, peknými grafmi a opatreniami. Na základný prehľad stačí aj pekná grafika. Je prácou štátnych analytikov, vrátane desiatok expertov, ktorí k materiálu vzniesli svoje pripomienky. Dve časti som pripomienkovala aj ja. No rozhodnutie o zapracovaní zostalo autorom.