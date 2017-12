Holmesová bude s Cruiseom natáčať Mission Impossible 3

9. jún 2005 o 15:26 SITA

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Herečka Katie Holmesová plánuje sprevádzať svojho priateľa Toma Cruisea pri natáčaní tretieho pokračovania filmu Mission Impossible. Filmovanie by sa malo začať už na budúci týždeň. Znamená to, že celý štáb filmárov, Cruise, ako aj Holmesová sa na istý čas presunú do Talianska. Podľa všetkého by sa mala objaviť po boku Toma Cruisea aj vo filme. 26-ročná hviezda zo seriálu Dawsnov svet pre server scifi.com povedala, že sa stretla s režisérom filmu J. J. Abramsom. "Veľmi sa na to teším," povedala o ponuke. Holmesová momentálne žije s Cruiseom v hercovom sídle v Beverly Hills.