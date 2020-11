Slová Kde bolo, tam bolo navodzujú ľuďom tranz. Na tom stojí aj príbeh Toma Hanksa

Najnovšie je westernovým hrdinom.

12. nov 2020 o 15:19 Kristína Kúdelová

Tom Hanks a Helen Zengel vo filme News of the World. (Zdroj: NETFLIX)

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Keď svet rezignoval na všetky pravidlá a zákony a keď v ňom platil už len zákon násilia a sily, človeku nezostávalo nič iné, ako sa držať zákonov svojej vlastnej cti.

Nesklamať samého seba a nespreneveriť sa dobru, ktorému veril - a to napriek tomu, že v tom boji možno zostane celkom sám.

To je v skratke realita westernového hrdinu, ktorého si teraz vyskúša Tom Hanks vo filme News of the World.

V decembri by to mal byť jeden z najviac očakávaných filmov v amerických kinách. Slováci ho uvidia vďaka Netflixu.

O návrat k západnej civilizácii nestála

Je rok 1870, nejaký čas po občianskej vojne, dejiskom príbehu je Texas. Divoké roky, ktorými Spojené štáty americké prechádzali, symbolizuje desaťročné dievčatko Johanna.

Štyri roky roky žilo v indiánskom zajatí a už takmer úplneprijalo životný štýl indiánskeho kmeňa Kiowa.