Expert na umeleckú kriminalitu Charney: Zlodeji veria, že kradnuté dielo predajú ako vo filme

Pripravil virtuálnu výstavu stratených diel.

18. nov 2020 o 13:20 Jana Alexová

Vo výtvarnom umení sa skrýva množstvo záhad. Nie sú to len skryté symboly v dielach veľkých majstrov či nerozlúsknuté okolnosti vzniku slávnych malieb.

Mnohé významné umelecké diela z ničoho nič záhadne zmizli. Stratili sa v hlbinách depozitárov? Alebo si ich krádež niekto objednal? Bol to poistný podvod alebo túžba vlastniť vzácne dielo?

A vôbec, prečo zlodeji toľko kradnú umelecké diela? Každoročne sa ich po svete stratia desaťtisíce, hovorí v rozhovore pre SME americký expert na umeleckú kriminalitu NOAH CHARNEY.

Pod názvom Stratené majstrovské diela (v angličtine Missing Masterpieces) pripravil pre spoločnosť Samsung virtuálnu výstavu dvanástich z najikonickejších stratených diel.

Podeľte sa o najzaujímavejšie príbehy zmiznutých diel. Ktoré sú pre vás najfascinujúcejšie?

Je ich obrovské množstvo. Umeleckej kriminalite sa venujem už viac ako desať rokov. Na celom svete zlodeji každý rok ukradnutú údajne až desaťtisíce umeleckých diel a ešte oveľa viac krádeží nie je nahlásených. To je príliš veľa na to, aby ste ich všetky sledovali.

Ako historik umenia sa zameriavam na kľúčové prípadové štúdie, ktoré typovo zapadajú do vzorca, ktorý by nám mohol pomôcť pochopiť súčasné a budúce zločiny.

Ale ak mám vybrať svoj obľúbený prípad, je to pravdepodobne bohatá história Gentského oltára. Je to najčastejšie kradnuté umelecké dielo v histórii a pravdepodobne aj najdôležitejšia maľba, aká bola kedy vytvorená. Napísal som o ňom celú knihu.

Zo série Stratené majstrovské diela by som určite spomenul van Goghov portrét Dr. Gacheta. Kúpil ho podnikateľ, ktorý tvrdil, že obraz tak miluje, že chce, aby s ním bol pochovaný. Neskôr hovoril, že to nemyslel vážne a boli to len reči, ale od jeho smrti je obraz stratený.

Ako vyzerá pátranie po ukradnutých dielach? Na čo sa treba zamerať?