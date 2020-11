Upozorňuje na tienisté stránky materstva. Daniela Krajčová má Cenu Oskára Čepana

Finalistkou súťaže bola druhýkrát.

13. nov 2020 o 21:54 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Ak by sa Daniela Krajčová neprihlásila do Ceny Oskára Čepana, možno by svoje umelecké vízie tento rok ani nemala šancu zrealizovať.

Ani nie tak kvôli tomu, že je na materskej dovolenke a zamestnáva ju výchova troch malých detí. Sama cíti, že umelcom ani divákom doba pandemická príliš nepraje.

Výstavný projekt, v ktorom spracovala tému materstva, najviac oslovil aj medzinárodnú porotu. V piatok 13. novembra ju vyhlásili za laureátku Ceny Oskára Čepana.

Krajčová chce svojim dielom upozorňovať na to, že hoci je materstvo často prezentované ako najšťastnejšie obdobie v živote ženy, je rovnako tak zraniteľné, depresívne, plné stereotypov a sociálnej izolácie.

Inpširovali ju diskusie žien na internete

Daniela Krajčová má v Žiline zázemie. Vyrastala tam, má tam aj rodičov. Počas prípravy diela, ktoré je od 30. septembra súčasťou spoločnej výstavy všetkých finalistov v priestoroch Novej synagógy v Žiline, tak mohla opäť v rodnom meste tráviť veľa času.

A tentokrát ho spoznávala novými očami - pohľadom svojich detí.