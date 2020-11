Čokoľvek by som urobil, nestačilo by to. Obama v knihe popiera mýtus, čo o ňom vznikol

Vidí sa ako človeka, ktorý musí platiť účty.

18. nov 2020 o 17:10 Kristína Kúdelová

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Barack Obama. (Zdroj: SITA/AP)