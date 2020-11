Nicole Kidman: Facsinuje ma to, čo sa deje vnútri postáv, nie to, o čom rozprávajú

V seriáli Mala si to vedieť hrá podvedenú terapeutku.

19. nov 2020 o 16:49

Na prvý pohľad sa zdá, že dokonalejší život už Grace Fraserová mať nemôže.

Je úspešnou a vyhľadávanou psychoterapeutkou, má milujúceho manžela Jonathana a talentovaného syna Henryho. Rodina si žije nadpriemerne, peniaze jej nechýbajú a Grace je šťastná.

Článok pokračuje pod video reklamou

Až kým nezistí, že celý jej dokonalý svet je len ilúziou. V skutočnosti nevie, koho si vzala za manžela. Charizmatický, rešpektovaný a kultivovaný detský onkológ vedie dvojaký život a všetko sa prevalí po tom, čo naňho padne podozrenie, že je vrah.

V seriáli Mala si to vedieť, ktorý vysiela HBO, hrá terapeutku Grace herečka NICOLE KIDMAN, ktorá je zároveň aj producentkou projektu. Seriálového manžela stvárnil Hugh Grant.

Súvisiaci článok Bola terapeutkou, ale klamala si o manželstve. Nicole Kidman na túto rolu čakala Čítajte

Televízia HBO poskytla denníku SME rozhovor s Nicole Kidmanovou, v ktorom herečka hovorí, ako vznikal seriál Mala si to vedieť, čo ju na ňom lákalo i o svojej úlohe producenta.

Prečo ste sa rozhodli pre tento projekt?

Po seriáli Veľké malé klamstvá som si povedala, že pôjdem do všetkého, čo bude chcieť urobiť scenárista David Kelley.

Keď mi poslal prvé dve epizódy seriálu Mala si to vedieť, hneď som vedela, že je to ono. Nikto nepíše scenáre ako David. Je to návyková, napínavá televízia.

Inšpiráciou pre seriál Mala si to vedieť je román You Should Have Known americkej spisovateľky Jean Hanffovej Korelitzovej. Čítali ste túto knihu predtým?

S postavou terapeutky Grace a celým jej svetom som sa zoznámila až s Davidovými scenármi. Kniha bola bestsellerom a tiež odrazovým mostíkom pre seriál.

Nicole Kidman Je Austrálčanka, hoci sa narodila v Honolulu v roku 1967.

Medzi jej odvážne voľby patria filmy Eyes Wild Shut, Hodiny, Dogville či Paperboy.

Prvú nomináciu na Oscara získala za muzikál Moulin Rouge! (2001), dokopy ich má štyri.

Oscara získala za film Hodiny (2002), kde mala výraznú masku v úlohe Virginie Woolfovej.

Seriál Mala si to vedieť, v ktorom hrá hlavnú úlohu terapeutky Grace a je aj producentkou, vysiela HBO.

Jej hereckým partnerom je v ňom Hugh Grant.

Jean Hanff Korelitz vie, v akom svete Grace žije, a má skvelý pohľad na postavy v ňom, čo bolo pre Davida dobrým zdrojom inšpirácie.

Ako by ste opísali postavu Grace, keď sa s ňou prvýkrát stretávame? Má skvelú prácu, milujúceho manžela, krásneho syna - je to perfektný život?

David Kelley hovorí, že ľudia majú sklon veriť tomu, čomu veriť chcú.

Ani Grace sa v tomto nijako nelíši od ostatných. Žije v bubline, a to je neisté miesto.

Má Grace šťastné manželstvo alebo to len vyzerá ako šťastné manželstvo?

Grace je zamilovaná, má milujúceho manžela, syna, ktorého miluje.

Napĺňa ju rovnako láska, ako aj úspešná kariéra, ale jej šťastie definuje najmä rodina.

Čím si vysvetľujete, že spolupráca sa Davidom Kelleym funguje tak dobre?

Nie som si istá, prečo nás priťahuje rovnaký typ príbehu. Myslím si, že nás fascinujú podobné veci.