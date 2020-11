Seriál Koruna je ako telenovela, nedá sa na ňu prestať pozerať. Aká je štvrtá séria?

Na scénu konečne vstúpila aj Diana.

19. nov 2020 o 15:41 Monika Moravčíková

Dvadsaťročná Diana opúšťa svoj londýnsky byt. Jej spolubývajúce sa nakláňajú ponad zábradlie, mávajú jej, vykrikujú priania a odľahčené žartíky, keď pomaly a vzrušene zostupuje dolu schodiskom.

Trio priateliek sa jej čoraz viac vzďaľuje a keď roztvorí vchodové dvere, čaká ju blesková vojna paparazzov.

Nevadí jej to. Je vo vytržení, úsmev neskrýva. Myslí si, že svadbou s princom pre ňu začne rozprávka. Podľa všetkých je dokonalou partnerkou pre následníka britského trónu. Všetkých, okrem samotného princa Charlesa.

Ich trpká vzťahová sága dominuje strhujúcej štvrtej sérii dramatického seriálu Koruna.

Búrlivá éra osemdesiatych rokov je zatiaľ tou najchytľavejšou, o ktorej seriálový príbeh kráľovskej rodiny rozpráva.

Trpia kvôli zákonom monarchie

Pred svadbou sotva strávili čas vzájomným spoznávaním sa. On nikdy neprestal milovať Camillu Parker Bowlesovú, ona to celý čas veľmi dobre vedela. No stále dúfala, že sa to raz zmení.

Hnev nad tým, ako vzťah Dianu psychicky trýznil, však často striedajú aj pocity pochopenia a súcitu. Voči princovi.