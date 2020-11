Mads Mikkelsen pre SME: Hrať spitého na mol som sa učil z ruských videí na YouTube

Slávny dánsky herec priznáva, že mu niekedy pomôže pohár vína.

23. nov 2020 o 18:43 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia mu často pripomínajú, že má skvelú prácu a on si je toho vedomý. Myslia si, že keď je úspešný a uznávaný na celom svete, je chránený pred mnohými problémami.

Nie. Aj dánsky herec MADS MIKKELSEN pozná stavy, keď sa zo života vytráca radosť a istota, keď so žiarlivosťou sleduje nástup mladých ľudí a keď prichádzajú pochybnosti, či si dobre vybral.

Takto má teraz vyzerať celý môj život? pýta sa.

O tom rozprával pre denník SME. Príležitosťou bol film Chľast, v ktorom hrá ústrednú postavu.

Je to príbeh o štyroch učiteľoch na strednej škole, ktorí sa rozhodnú, že budú cez deň nenápadne konzumovať istú dávku alkoholu. Tak chcú zvládnuť náročnosť a tlak života, ktorý prichádza aj v situáciách, keď sa zdá, že človek sa vzásade nemá na čo sťažovať.

Hlboký aj vtipný, Chľast je jeden z top filmov roka. Je práve v programe prehliadky Be2Can, dostupnej online.

Ste výborný herec. Viete predstierať, že ste triezvy, aj keď ste veľmi opitý?

Rád by som tmu veril. Napokon, o to sa aj snažím, keď hrám stav opitosti. Lebo kto je opitý, robí všetko preto, aby to na ňom nebolo vidno. Chodí o čosi pomalšie, o čosi pozornejšie - a všetci ostatní vidia, že s ním niečo nie je v poriadku. Že je opitý.

Súvisiaci článok To je ten mäsiar, čo porcioval ľudské mäso. Ako sa Mads Mikkelsen dostal na vrchol? Čítajte

Stačili vám vlastné skúsenosti pri nakrúcaní filmu? Alebo ste museli vyskúšať piť viac, ako ste kedy boli zvyknutý?

Každý z nás má s pitím alkoholu dostatočné skúsenosti, dá sa povedať, že máme za sebou štyridsaťpäť ročný výskum.

Ale to sa bavíme o viac menej normálnom pití. To, čo vidíte vo filme, presahuje široko ďaleko hranice normálu. To už je úroveň, keď človek stráca rozum, a na to sme si radšej pustili videá z YouTube.

Aké?

Zhodou okolností to boli väčšinou ruské videá. Rusi majú tendenciu veľa piť a ešte sa aj pritom nakrúcať. Pre mňa je to nepochopiteľné, ale dobre, poslúžilo nám to. Veľmi nás to inšpirovalo, pretože to je ozaj bláznivé, ako sa oni vedia strieskať. Odpozorovali sme, napríklad, že pri páde nikdy nezapoja ruky, nepomáhajú si nimi. Proste padnú na tvár.

Testovali ste sa pred filmom, koľko alkoholu zvládnete vypiť? Robili ste pokusy aj na sebe?

Áno. Začali sme s fľašou vodkou a pozorovali sme, ako sa nám mení rečový prejav. Potom sme pili ešte viac a pozorovali sme, ako sa nám mení pohyb a chôdza. Nahrávali sme sa na video a na druhý deň sme sa na tom smiali. Všetko sme to využili pri hraní.

Mads Mikkelsen ako učiteľ Martin vo filme Chľast (zdroj: FilmEurope)

Vo filme sa spomína nórsky psychológ, ktorý tvrdí, že pri narodení nám v krvi chýba pol promile alkoholu, aby sme boli psychicky v pohode. Čo na jeho teóriu hovoríte?

Nečítal som ju celú, a nemyslím si, že to tvrdí ako fakt. Ale môže na tom niečo byť, veď preto to aj vo filme testujeme.

Neviem posúdiť, či by som hral lepšie, keby som mal v sebe dve pivá, ale viem, že niekedy to pomáha.