Bookerovu cenu získal za svoj debut škótsky spisovateľ Douglas Stuart

Ocenili ho za román Shuggie Bain.

19. nov 2020 o 22:56 TASR

LONDÝN. Britskú prestížnu literárnu Bookerovu cenu za rok 2020 získal vo štvrtok škótsky spisovateľ Douglas Stuart za svoj debutový román Shuggie Bain.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Vždy som chcel byť spisovateľ, takže toto je splnený sen," reagoval na svoje víťazstvo Stuart.

"Toto mi zmenilo život," dodal čerstvý laureát prestížneho literárneho ocenenia, ktoré je dotované sumou 50-tisíc libier (55 844 eur).

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/I60p7kIL5Ks

Prirovnávajú ho k Dickensovi

Shuggie Bain je príbeh o mladíkovi menom Shuggie a jeho vzťahu s matkou, alkoholičkou.

Stuart, módny návrhár žijúci v New Yorku, čerpal pri písaní knihy z vlastných skúseností. Vyrastal ako homosexuál v ekonomicky zdevastovanom meste Glasgow počas vlády britskej premiérky Margaret Thatcherovej.

Knihu venoval svojej matke, ktorá zomrela keď mal 16 rokov. "Moja mama je na každej strane tejto knihy, bez nej by som tu nebol ani ja, ani moje dielo," uviedol Stuart.

Kritici oceňujú jeho živé postavy a jeho neoblomný pohľad na chudobu, pre ktoré Shuggie Bain niektorí prirovnávajú k dielam Charlesa Dickensa, píše AP.

Stuart je prvým škótskym laureátom spomínanej ceny od roku 1994, keď vyhral James Kelman, ktorého knihu How Late it Was, How Late nazval Stuart inšpiratívnou.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vzwRN6ZHgGM

Len prostredníctvom online prenosu

Bookerova cena sa udeľuje od roku 1969 a jej prvým laureátom bol anglický spisovateľ Percy Howard Newby. Do roku 2013 sa o ňu mohol uchádzať len prozaik či prozaička narodený v Británii alebo v niektorej z britských kolónií.

V roku 2014 bola cena rozšírená a môže ju získať každý román pôvodne napísaný v angličtine. Môžu ju tak dostať aj Američania, ktorí dovtedy takúto možnosť nemali.

V roku 2019 sa laureátkami spoločne stali kanadská spisovateľka Margaret Atwoodová a britská autorka s nigérijským pôvodom Bernardine Evaristová.

Bookerova cena sa tradične udeľuje na slávnostnej ceremónii v londýnskom paláci Guildhall. Laureáta tohto ročníka však v dôsledku pandémie nového koronavírusu oznamovali prostredníctvom online prenosu z londýnskej Roundhouse, budovy, v ktorej sa za normálnych okolností konajú najmä koncerty a vystúpenia.

Na ceremónii prostredníctvom videoprenosu vystúpil napríklad aj bývalý americký prezident Barack Obama či manželka britského princa Charlesa - Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu.