Filmová prehliadka Be2Can bude online. Aké filmy treba vidieť?

Potrvá od 23. do 29. novembra.

20. nov 2020

BRATISLAVA. "Pozývať dnes divákov do kina vyžaduje zodpovednosť. Hygienickú aj programovú. Ak už majú prísť, musí to byť akcia a filmy, ktoré stoja za to," hovorí Ivan Hronec, riaditeľ spoločnsti Film Europe.

Každoročne do slovenských kín prináša filmovú prehliadku Be2Can - výber snímok, ktoré boli ocenené alebo uvedené na trojici prestížnych filmových festivalov v Benátkach, Berlíne a Canne.

A bude aj tento rok. Online.

"Napriek prekážkam a neistote máme reprezentatívnu skupinu filmov z tohtoročného živého Berlinale, z online Cannes aj z minulých Benátok.

Nevzdali sme sa. Ale Be2Can, rovnako ako všetky filmové akcie aj distribučné spoločnosti, musí dnes prejsť zmenou,” dodáva Ivan Hronec.

Siedmy ročník prehliadky si budú môcť diváci pozrieť na platforme Edisonline.sk. od 23. do 29. novembra.

Vybrali sme pár filmov, ktoré Be2Can uvedie v slovenskej premiére.

Perzské lekcie (2019)

Réžia: Vadim Perelman

Vojnová dráma inšpirovaná životom v koncentračnom tábore a poviedkou nemeckého scenáristu a spisovateľa Wolfganga Kohlhaasa sa odohráva vo Francúzsku v roku 1942.

Hlavného hrdinu Gillesa (Nahuel Pérez Biscayart) a ďalších židov zatknú vojaci SS. Gilles sa snaží zachrániť si život a nacistov presvedčí, že nie je Žid, ale Peržan.

Táto lož ho dočasne zachráni, prevezú ho do zberného tábora a pridelia mu úlohu na život a na smrť: učiť perzštinu veliteľa tábora Kocha, ktorý sníva o tom, že si po vojne otvorí reštauráciu v Iráne.

Gillesovi neostáva nič iné, iba veliteľa začať učiť po perzsky. Keďže po perzsky v skutočnosti nevie ani slovo, jazyk si vymýšľa. Slovíčka zostavuje z mien spoluväzňov. Koch je nadšený žiak, no zo dňa na deň je i podozrievavejší.

"Jednou z najsilnejších tém môjho filmu je pamäť. Tým, že Gilles mení mená na slová fiktívneho jazyka, učí sa ich. Ukladá si do pamäti tých, ktorí lágrom len prešli na ceste do nemeckých vyhladzovacích táborov.

Stáva sa cenným kvalifikovaným svedkom, lebo nacisti na konci vojny všetky svoje dôkladne vedené záznamy zničili," povedal o filme režisér Vadim Perelman na festivale Berlinale, kde mali Perzské lekcie premiéru.

Režisér Vadim Perelman vyrástol v chudobných pomeroch na Ukrajine, filmovú kariéru započal v Spojených štátoch v roku 2003 dlhometrážnou drámou Dom z piesku a hmly o konflikte americkej ženy a iránskeho imigranta. Jeho debut získal tri nominácie na Oscara.

Chľast (2020)

réžia: Thomas Vinterberg

Existuje teória, že sa rodíme s malým množstvom alkoholu v krvi. Mierna podnapitosť otvára našu myseľ svetu okolo nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje kreativitu.