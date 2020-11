Neal Schusterman: Podceňovanie čitateľov je zaručený spôsob, ako o nich prísť

Moje príbehy sa stávajú skutočnosťou.

23. nov 2020 o 10:48 Lucia Lackovičová

Jeho prvé dve knihy nevyšli, pretože podľa jeho vlastných slov boli hrozné. S treťou naštartoval spisovateľskú kariéru, ktorú už opustiť neplánuje. S radosťou a trpezlivo odpovedá na otázky čitateľov aj na tie, ktoré sa neustále opakujú. Hoci primárne tvorí pre mládež, čitateľov nikdy nepodceňuje. Keby nebol spisovateľom, stal by sa architektom alebo rockovou hviezdou.

Spoločnú prácu so synom Jarrodom na knihe Dry považuje za jednu z najlepších rodičovských skúseností. Najradšej tvorí na cestách a jeho vlastné príbehy a postavy ho stále dokážu prekvapovať. Newyorčan Neal Shusterman.

Je o vás známe, že neváhate poskytovať rozhovory aj mnohým mladým milovníkom kníh. Na otázky odpovedáte ochotne a dokonca ste zriadili stránku askthethunderhead.com, kde čitateľom na otázky odpovedáte vtipne a vševediaco, ako by to robila umelá inteligencia Nimbus. Prečo je podľa vás dôležité nevyhýbať sa priamej komunikácii s mladým publikom?

Keď som bol dieťa a písal som autorom, robil som to preto, lebo som sa s dielom tak zžil, že som chcel osloviť človeka, ktorý ho napísal. A keď som aj skutočne dostal odpoveď, mal som obrovskú radosť. Chcem svojim čitateľom dopriať rovnakú radosť, akú som zažíval ja pri odpovediach od autora, ktorého som oslovil.

A dôvodom je tiež to, že písanie môže byť osamelá profesia. Veľkú časť svojho profesijného života trávim vymýšľaním príbehov vo vlastnej hlave. Myslím si, že je dôležité skutočne sa spojiť s čitateľmi. Do života spisovateľa to prináša rovnováhu.

Vaša trilógia Žatva smrti na Slovensku vzbudila ohlas a stretla sa s pozitívnymi reakciami nielen u dospievajúcich, ale aj u dospelých čitateľov. Obe skupiny mali pocit, že kniha je určená im. Nebol to trochu risk napísať Young Adult, román narábajúci s určitými politickými paralelami a s náboženskými otázkami, navyše vo filozofickom štýle? Nemali ste strach, že tým mladých čitateľov odradíte a starších naopak nezískate?

Nikdy som sa nebál, že odradím mladých čitateľov, pretože sú omnoho sofistikovanejší a ich zmýšľanie je oveľa hlbšie, ako im prisudzujeme. Nikdy nepodceňujem čitateľov.

Bol by to zaručený spôsob, ako stratiť ich záujem! Mojím cieľom je vždy písať knihy, ktoré oslovia dospelých aj mladých ľudí. V knihách predstavujem komplikované problémy bez priamočiarych odpovedí, pretože taký je aj život.

Nemali by sme skôr mladých čitateľov náročnými životnými otázkami bezpečne previesť, aby mohli nájsť svoje vlastné odpovede a rozvíjať zručnosti kritického myslenia, ktoré v živote potrebujú, ako ich pred nimi ochraňovať?

Čo je, podľa vás, celosvetovou príčinou úspechu tejto série?

Je pre mňa autorský sen napísať príbehy, ktoré sa stanú celosvetovo úspešnými. Keď začínam písať príbeh, položím si tri otázky.

1. Je to originálne? Hovorí sa, že nič také ako originálny príbeh neexistuje, ale to isté by sa dalo povedať aj o hudbe. Aj tá vzniká z rovnakých stavebných prvkov a napriek tomu sa stále rodia nekonečné variácie, vďaka ktorým je každý kúsok jedinečný. Snažím sa rozprávať príbehy, ktoré sa nepodobajú na žiadne iné, čo poznáme.

2. Je to univerzálne? Snažím sa písať príbehy, ktoré prezentujú univerzálne ľudské pravdy. Príbehy, ktoré si môže prečítať ktokoľvek z akejkoľvek kultúry, v akomkoľvek jazyku, dokonca aj v akomkoľvek časovom období a stále sú relevantné.