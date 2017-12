Anastacia vystúpi na petržalskom štadióne

BRATISLAVA - Po Eltonovi Johnovi čaká slovenského diváka ďalší veľký open-air koncert. Známa americká speváčka Anastacia vystúpi 7. augusta na petržalskom futbalovom štadióne Artmedie. Do Bratislavy zavíta táto malá žena s veľkým hlasom v rámci svojho európskeho turné.

Anastacia, majiteľka silného černošsky podfarbeného soulového hlasu pochádza z newyorskej umeleckej rodiny. Začínala ako tanečnica v manhattanských kluboch, v hudobnom svete sa po prvýkrát predstavila v roku 1999 ako talent súťaže hudobnej stanice MTV. Aj keď ju nevyhrala, túto iba 160 cm vysokú dievčinu si všimli vplyvní producenti.

Do hudobného šoubiznisu prišla až ako 27-ročná. Z jej debutového albumu Not That Kid (2000), na ktorom predstavila modernú zmesku popu, r'n'b, rocku a tanečnej hudby, sa predalo úctyhodných päť miliónov kusov aj vďaka veľkému hitu Im Outta Love. Recept na úspech zopakovala aj druhým albumom Freak of Nature

V roku 2003 podstúpila zatiaľ najväčšiu skúšku svojho života. Chcela si dať zmenšiť prsia, ale lekári jej pred rutinnou plastickou operáciou objavili zhubný nádor. Ešte vo februári ležala pod skalpelmi chirurgov, no už v septembri toho istého roku zdravá pracovala v štúdiu na nových pesničkách.

Podľa počtu predaných kusov jej tretieho albumu s jednoduchým názvom Anastacia (známe sú hity Sick and Tired alebo Welcome to My Truth) sa táto 31-ročná Newyorčanka stala minulý rok druhou najlepšou speváčkou na európskom kontinente.

V súčasnosti sa venuje svojej nadácii na liečenie rakoviny prsníka. Ak si zakúpite lístok na jej bratislavský koncert, časť peňazí pôjde na podporu speváčkinho boja proti tejto zákernej chorobe. (peb)