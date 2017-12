viedeŇ

HUDBA

10. jún 2005 o 0:00

Frida Kahlo: Zátišie s vodnými melónmi (Naturaleza muerta con sandías), 1953. FOTO - MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA, MEXIKO CITY



RadioKulturhaus, Argentinienstrasse 30a

10. 6. Open Air Jazz Night: Carlo Actis Dato & Fernando Paiva Group o 19.30

Arena, Baumgasse 80

14. 6. Nine Inch Nails o 18

15. 6. Paint It Black o 20.00

17. 6. K.Punkt + Panta Rhei + 100% meskalin o 20.00

Viedenska Stadthalle, Vogelweidplatz 14

15. 6. Rod Stewart o 19.30

Gasometer, Guglgasse 12

11. 6. XXX Gasometer: Drumcode Night o 21.00

16. 6. Be A Mensch o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

10. 6. Original Storyville Jazzband o 21.00

11. 6. Red Hot Pods o 21.00

13.15. 6. Red Holloway & Mojo Blues Band o 21.00

16. 6. Elly Wright + Allen Smith o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton - Stadtpark

do 11. 6. Trilok Gurtu o 21.00

12. 6. Bernie Mallinger o 21.00

od 14. 6. Josh Roseman live recording o 21.00

Sargfabrik, Goldschlagstrasse 169

10. 6. Flamenco en el alma: Laura Morales, tanec - Alejandro Martin, gitara 20.00

11. 6. Tango Tango: Sergio Cattaneo - vokál, Serkan Gürkan - husle, Milos Todorovski - bandoneón, Rosangela Antunes - klavír, Carlos Quintera - kontrabas o 20.00

14. 6. Joschi Schneeberger Quintett o 20.00

16. 6. Diamodal o 20.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

10. 6. A. Čechov: Višňový sad o 19.00

12. 6. A. Čechov: Višňový sad o 19.00

13. 6. B. Strauss: Hlupák a jeho žena dnes večer v pankomédii o 19.00

16. 6. G. Hauptmann: Východ slnka o 20.00

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

11. 6. O. Wilde/E. Jelineková: Život je vážny o 19.00

12. 6. A. Strinberg: Tolerancia o 18.00

13. 6. E. Albee: Koza alebo kto je Sylvia o 19.00

16. 6. A. Schnitzler: Slečna Elza o 20.00

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

10. 6. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.30

11. 6. J. Nestroy: Kampl o 20.00

14. 6. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

15. 6. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

VYBRANÉ

VÝSTAVY

Zbierka Esslových, Klosterneuburg pri Viedni

do 12. 6. Mexická moderna

Umeleckohistorické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 19. 6. Bernardo Bellotto

KUNSTHALLE Wien, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 19. 6. Yang Fudong

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 6. Piet Mondrian

do 28. 8. Od Goyu

po Picassa

MUMOK, Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

do 3. 7. John Baldessari

Arnold Schönberg Center, Palac Fanto 3

do 26. 6. Maliar Arnold Schönberg

Secession, Friedrichstrasse

do 26. 6. Eva Schlegelová

MAK, Stubenring 5

do 10. 7. La Cubanidad! Kubánske plagáty 1940 - 2004

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 25. 9. Sinalcovska epocha

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

pripravila compress - Kancelária mesta ViedeňPrehliadka mexickej moderny v Dome umenia Esslových

Múzeum medzinárodnej zbierky Agnesy a Karlheinza Esslových ponúka 5000 diel súčasného umenia 20. a počiatku 21. storočia. Medzi inými aj prehliadku moderného umenia z Mexika, ktorá končí 12. júna. Medzi 30 vystavovanými umelcami sú Frida Kahlová, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo a José David Alfaro Siqueiros a ďalší.

V rámci letného programu Domu umenia Esslových sa v sobotu 11. júna uskutoční v záhrade múzea tematická fiesta mexicana, ktorá sa začne o 10.00 a potrvá do 22.00. Pestrý program zahŕňa hodinové prehliadky výstavy so sprievodcom, ateliér "la pintura loca", detské disko Speedy González, koncert latinskoamerickej speváčky Jessie Ann de Angelo o 18.30, po ktorej bude až do záverečnej hrať do tanca mexická hudba.

Dom umenia - zbierka Esslových sa nachádza v Klosterneuburgu (An der Donau Au1) pri Viedni. Autom sa k múzeu dostanete z centra Viedne za 15 minút v smere na Tulln. Najkomfortnejšia cesta mestskou hromadnou dopravou je linkou rýchlodráhy S40 až po stanicu Klosterneuburg-Weidling. Základné vstupné je 6 eur, zľavnené 4,50 eura.

Výstava o svadobných zvykoch v Židovskom múzeu

Všetko o svadobnej židovskej slávnosti sa dozvedia záujemcovia z aktuálnej výstavy Židovského múzea. Prehliadka s názvom Burekas alebo 1/4 kurčaťa je o židovských rituáloch na tému ženby. Ani na kulinárske dobroty sa nezabúda, čo napovedá i pomenovanie výstavy.

Svadby zaujímajú významné miesto v židovskej kultúre. Dokonca sa v tomto období preruší i štúdium tóry a zabáva sa spolu so svadobčanmi, pretože sobáš sa považuje za pokračovanie božského stvorenia. Až spojenie muža a ženy vytvára podľa židovskej tradície dokonalosť. Okolo samotného obradu vznikli mnohé zvyky. Napríklad nevesta sa prikrývala závojom či ženích si na hlavu sypal popol na znamenie predstieraného smútku. Na vyplašenie zlých duchov slúžilo i rozbitie pohára, ktorý ženích rozmliaždil nohou po prečítaní manželského dokumentu, ketuby.

Návštevníci múzea uvidia aj ilustrovanú manželskú listinu, ktorá zažívala rozkvet v 16. storočí. Hoci vždy znovu a znovu prichádzalo k snahám ilustrácie zakázať, o to viac bola listina fantazijnejšia. Predovšetkým talianska ketuba je obrazom blízkeho prepojenia kresťanského a židovského umenia.

Výstava v Židovskom múzeu na Dorotheergasse 11 vo viedenskom centre je prístupná od nedele do piatku od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 20.00 až do 10. júla. Základné vstupné do múzea stojí 5 eur, zľavnené 2,90 eura.