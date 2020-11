Najlepší film všetkých čias nakrútil začiatočník, dnes by sa to stať nemohlo

David Fincher nakrútil film, ako vznikal Občan Kane.

25. nov 2020 o 16:19 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Dnes by sa už také niečo nemohlo stať. Americký režisér Orson Welles mal dvadsaťpäť rokov a ešte nenakrútil žiadny film. Napriek tomu mu v Hollywoode dovolili urobiť všetko, čo len chcel.

Presnejšie, dovolili mu vyskúšať si všetko, čo len chcel. A dokonca súhlasili s tým, že nikto mu do toho nebude nič hovoriť a že film uvidia, až keď on usúdi, že je celkom hotový a pripravený na premiéru.

Súvisiaci článok Film, ktorý v kinách zakázal sám režisér. Na Mechanický pomaranč nebol pripravený nik Čítajte

Bol rok 1941 a do kín prišiel Občan Kane, dodnes považovaný za najlepší film všetkých čias.

Po remeselnej stránke je v ňom nie je nič, čo by dnes nebolo v každom druhom filme. No vtedy to bolo všetko nové a nevídané.

Aký dramatický príbeh za tým stojí, hovorí nový film Davida Finchera Mank s Gary Oldmanom v hlavnej úlohe.

Bola to šou jedného muža?

Volajte ma Mank, žiadal svoje okolie scenárista Herman Mankiewicz. V Hollywoode bol veľkým pánom od polovice 20. rokov, čo bolo prakticky v momente, keď sa začal zaujímať o filmové umenie.

Veľa jeho scenárov však vzniklo len vďaka veľkému úsiliu jeho asistentov, ktorí robili všetko možné, aby mu zablokovali cestu k alkoholu. Čo bol aj prípad Občana Kanea, za ktorý dostal Oscara.

Davida Finchera popritom zaujímalo, aké spory sa okolo autorstva tohto filmu strhli.